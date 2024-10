TCR Europe: Girolami (Cupra) vince a Valencia e conquista per la seconda volta il titolo continentale

Il campionato TCR Europe si è concluso con un finale incerto fino all'ultimo giro sul circuito Ricardo Tormo. A trionfare è stato Franco Girolami, che si è laureato campione continentale per la seconda volta nella categoria Turismo. L'argentino del team Monlau Motorsport ha combattuto una dura battaglia contro il francese Aurélien Comte, del team SP Competition, che ha cercato fino all'ultimo di soffiargli il titolo, ma senza successo. Girolami, già vincitore del TCR Europe nel 2022 e del TCR Italy lo scorso anno, ha proseguito la sua serie di successi conquistando nuovamente il titolo europeo.

Il weekend di Valencia è iniziato al meglio per Girolami, che in Gara 1 ha subito preso il comando scavalcando il poleman Ignacio Montenegro. I due argentini hanno dominato fino al decimo giro, quando un incidente tra Giovanni Scamardi e Ruben Volt ha portato all’ingresso della safety car. Alla ripartenza, Girolami ha mantenuto il comando, ottenendo la sua quarta vittoria stagionale.

Nel frattempo, Montenegro ha dovuto difendersi dagli attacchi di Comte, che ha chiuso la gara al terzo posto. Santiago Conception ha ottenuto il suo miglior risultato nel TCR Europe con un quarto posto, seguito da Jimmy Clairet e Felipe Fernández. Quest'ultimo ha approfittato del duello tra Volt, penalizzato per comportamento scorretto, e Jenson Brackley, per conquistare la sesta posizione. Nicola Baldan è stato invece costretto al ritiro per un problema alla pompa della benzina della sua Audi RS3.

In Gara 2, partito dalla pole, Davidovski ha ceduto la posizione a Clairet già nel primo giro. Il francese ha guidato la gara fino alla fine, gestendo al meglio gli attacchi degli inseguitori. Dietro di lui, Baldan si era portato al secondo posto dopo aver superato Volt e Davidovski, ma un altro problema tecnico lo ha costretto al ritiro, provocando l’ingresso della safety car. Dopo un secondo intervento della vettura di sicurezza, Clairet ha mantenuto il comando, vincendo la sua prima gara della stagione. Davidovski ha chiuso al terzo posto, resistendo agli attacchi di Comte, che ha tentato in ogni modo di salire sul podio.

Nonostante l’impegno di Comte, il quarto posto non è stato sufficiente per contendere il titolo a Girolami, che ha tagliato il traguardo in sesta posizione, laureandosi campione del TCR Europe 2024. Il titolo a squadre è stato invece conquistato dal team ALM Motorsport, che ha saputo gestire al meglio le Honda Civic realizzate dall'italiana JAS Motorsport.

Il TCR Europe anche quest’anno ha saputo offrire gare serrate e combattute fino all’ultima curva. Lo sguardo è ora già rivolto alla prossima stagione. Anche se il calendario del campionato 2025 verrà svelato nelle prossime settimane, la serie continentale si articolerà nuovamente su sei doppi eventi. Alcune tappe saranno riconfermate, tra queste speriamo di ritrovare anche Vallelunga.

TCR Europe a Valencia: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2