TCR Europe, a Hockenheim arrivano le prime affermazioni di Hart (Hyundai) e Jelmini (Audi)

HOCKENHEIM – Il TCR Europe ha vissuto in Germania uno dei weekend più intensi e imprevedibili della stagione 2025. Le due gare di Hockenheim sono state condizionate da un meteo incerto che, oltre a mettere alla prova il talento e la bravura dei piloti, ha messo in difficoltà anche le squadre nel dover scegliere le strategie più efficaci. Due corse diametralmente opposte, per condizioni atmosferiche e sviluppo della gara, hanno regalato a Max Hart e Felice Jelmini il loro primo successo nella serie continentale Turismo.

Gara 1, disputata in condizioni di asciutto, ha visto il giovane Marco Butti partire dalla pole position dopo una qualifica perfetta, ma la sua gara si è complicata sin dal via. Lo stallo in partenza ha permesso a Nicola Baldan di guadagnare la testa della corsa, mentre Butti si è visto scavalcare anche da Hart ed Eric Gené. Nel corso del primo giro è arrivato anche un altro colpo di scena: un contatto multiplo che ha coinvolto Navarro, Fernandez, Barberi e Pierre-Arnaud, costringendo l’ingresso la safety car. Alla ripartenza, Hart ha immediatamente preso l’iniziativa su Baldan e si è portato al comando della corsa, costruendo un piccolo margine che si è poi rivelato decisivo.

Butti, dopo una furiosa rimonta, è riuscito a tornare in seconda posizione e ha tentato fino alle ultime tornate di strappare la vittoria ad Hart, ma il pilota irlandese della Hyundai del Target Competition ha mantenuto la calma e ha resistito agli attacchi andando, così, a siglare la sua prima affermazione nel TCR Europe. Terzo sotto la bandiera a scacchi è transitato Jimmy Clairet, autore di una gara regolare e premiata dalla costanza, seguito da Baldan, che ha pagato caro un errore nelle fasi finali. La top-5 è stata completata da Gené, davanti a Ruben Volt, sulla Honda Civic, e Jelmini.

Gara 2 si è disputata con la variabile dell’acqua. La pioggia, caduta abbondantemente prima del via, ha costretto i team a scommettere sulle condizioni del tracciato, dividendo lo schieramento tra chi ha scelto le slick, chi ha optato per un compromesso incrociando le gomme e chi, come Jelmini, che ha puntato su quattro rain. La scelta del varesino si è rivelata semplicemente perfetta. In appena due tornate, Jelmini ha compiuto una rimonta spettacolare dall’undicesimo posto fino alla leadership, sfruttando la maggiore aderenza per piazzare sorpassi chirurgici su un asfalto al limite della praticabilità.

Una volta in testa, il pilota dell’Audi gestita da PMA Motorsport, ha imposto un ritmo inarrivabile per chiunque. Il suo vantaggio ha superato rapidamente i 40 secondi, un’enormità in una gara Turismo. Ma la pioggia è poi tornata a farsi sentire mandando in crisi numerosi piloti. Tra gli errori più eclatanti quelli di Taylor, Felipe Fernandez e Junui Park, tutti finiti lunghi nelle vie di fuga. Ancora una volta, è stata necessaria la safety car, entrata in pista a cinque minuti dal termine e rimasta in azione fino alla bandiera a scacchi. Una conclusione in regime di neutralizzazione che non ha tolto merito alla prestazione magistrale di Jelmini, che ha conquistato il suo primo trionfo nella serie con una condotta di gara impeccabile.

Dietro di lui, invece, il caos. Butti, ancora una volta protagonista nel gruppo di testa, è incappato in un errore proprio nelle ultime battute e ha visto sfumare un risultato importante, chiudendo fuori dalla zona punti. A beneficiare della situazione sono stati Hart, che con il secondo posto ha confermato la sua competitività nel weekend tedesco, e ancora una volta Jimmy Clairet, salito sul podio per la seconda volta consecutiva. Julien Briché ha terminato quarto, precedendo Gené e Teddy Clairet, quest’ultimo autore di una gara solida ma senza acuti.

Nel bilancio del weekend, oltre ai due vincitori inediti, emerge anche la costanza di Jimmy Clairet, che grazie ai due podi raccolti è riuscito a superare in classifica il fratello Teddy, portandosi al comando del campionato. La lotta resta apertissima nel TCR Europe, che tornerà in scena a fine mese, più precisamente il fine settimana del 29 giugno, a Misano unica tappa italiana del campionato.

TCR Europe – Hockenheim: Risultati Gara1 Risultati Gara 2