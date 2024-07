TCR Europe: Honda domina a Spa con Volt e Montenegro su Civic Type R

SPA-FRANCORCHAMPS – Anche sulle Ardenne è proseguito il testa a testa tra Franco Girolami e Aurélien Comte nel TCR Europe. Giunti al giro di boa della stagione, l’argentino e il francese sono appaiati in testa alla classifica generale del campionato continentale riservato alle vetture Turismo. Sul tracciato belga, però, a dominare la scena sono state le Honda Civic Type R. Se nella prima gara è stato Ruben Volt, al suo secondo centro stagionale, a tagliare per primo il traguardo, nella seconda manche Ignazio Montenegro ha ottenuto la sua prima affermazione nel TCR Europe.

Gara 1 ha visto, allo spegnimento dei semafori, Felipe Fernandez non riuscire a concretizzare la pole venendo sorpassato subito da Volt. Preso il comando, l’estone dell’ALM Motorsport ha cercato di allungare ma nel secondo giro un contatto tra Viktor Andersson e Ruben Fernandez, all’uscita dell’Eau Rouge, ha costretto l’ingresso della safety car. Riprese le ostilità Volt è tornato a dettare l’andatura ricostruendo un margine di sicurezza sugli inseguitori. Nel mentre Felipe Fernandez si è fatto beffare da Girolami che, appena prima della neutralizzazione, era riuscito ad avere la meglio su Comte.

Le posizioni di vertice non sono cambiate con Volt che ha chiuso davanti Girolami e Fernandez, quest’ultimo si è aggiudicato il successo nel Diamond Trophy. Comte è riuscito a tenere a bada Montenegro, quinto e miglior Rookie, ottenendo un importante quarto posto in ottica campionato. Partito ultimo dopo una qualifica travagliata, Nicola Baldan ha recuperato otto posizioni chiudendo sesto davanti al pilota locale Giovanni Scamardi. A completare la zona punti nell’ordine: Viktor Davidovski, Jimmy Clairet e Santiago Concepcion.

La partenza di gara 2 ha visto Scamardi stallare dalla prima piazzola. A causa di problemi con il launch control, il belga non ha saputo approfittare dell’inversione della griglia venendo scavalcato dal resto del gruppo. A prendere il comando delle operazioni è stato, così, Levente Losonczy seguito da Montenegro lesto a disfarsi di Andersson. Il campione in carica del TCR Sud America, all’inizio del secondo giro, ha poi sorpassato anche il compagno di squadra Losonczy prendendo il largo. Si è quindi accesa la lotta per il secondo posto. Andersson ha tentato l’attacco su Losonczy in fondo al rettilineo del Kemmel, i due si sono toccati ma ad avere la meglio è stato lo svedese.

Se la zona podio non è cambiata, con Montenegro bravo a conquistare il suo primo successo nel TCR Europe, alle spalle si è assistito a numerosi cambi di posizione. Dapprima una neutralizzazione, a causa del secondo ritiro di Ruben Fernandez, e poi uno scroscio di pioggia sul finale hanno rimescolato le carte. Baldan ha approfittato della bagarre tra Comte e Girolami per guadagnare la quarta posizione, nonché vittoria nel Diamond Trophy, seguito a ruota da Felipe Fernandez. Comte, sesto, è riuscito a tenere a bada Volt e Girolami. A chiudere la zona punti Conception e lo sfortunato Scamardi.

Il TCR Europe si prende ora una lunga pausa estiva prima di tornare in pista a settembre per gli ultimi due eventi stagionali. Il campionato europeo Turismo farà visita per la prima volta in Repubblica Ceca, sul tracciato di Brno, per poi volare alla volta di Valencia, a fine settembre, per il gran finale.

TCR Europe a Spa-Francorchamps: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2