TCR Europe, Jimmy Clairet (Audi) apre la stagione vincendo a Portimão

PORTIMÃO – La stagione 2025 del TCR Europe si è aperta nel segno della continuità. Sotto il sole dell’Algarve a brillare è stato Jimmy Clairet. Il pilota francese, che aveva chiuso il 2024 con una vittoria nell’ultima gara di Valencia, è tornato subito al successo nella prova inaugurale in Portogallo dimostrando di avere tutte le carte in regola per ambire al titolo. Alla guida dell’Audi RS3 LMS TCR, Clairet non solo ha vinto la prima manche del weekend ma è riuscito anche a conquistare un prezioso quinto posto nella seconda, risultato che gli consente di lasciare l’Algarve da leader della classifica generale.

La supremazia di Clairet è apparsa evidente già dalle qualifiche, dove ha conquistato la pole position. In gara, poi, ha imposto fin da subito un ritmo serrato, approfittando anche del caos alla prima staccata che ha coinvolto Eric Gené, Felice Jelmini e Marco Butti. Lo scontro ha costretto i due italiani al ritiro, mentre lo spagnolo è riuscito a proseguire, salvo poi incassare una penalità di dieci secondi a fine gara per il contatto con Jelmini. Gené, nonostante la penalità, ha provato a impensierire Clairet con una rimonta che ha animato la parte centrale della corsa, ma il francese ha mantenuto la calma e la posizione fino alla bandiera a scacchi. Dopo la penalizzazione, Gené è stato retrocesso al quinto posto, consegnando così il secondo gradino del podio a Jenson Brickley.

Non è passato inosservato neppure il terzo posto di Nicolas Taylor, frutto di una rimonta incisiva e ben costruita, mentre più sfortunato è stato Ruben Volt, costretto al ritiro per noie tecniche sulla sua Honda quando era in lotta per il podio. Tra i veterani, da segnalare la solida prestazione di Nicola Baldan, sesto assoluto e primo nella classe Diamond, che ha avuto la meglio su Viktor Andersson. Quest’ultimo, a sua volta, ha resistito con determinazione agli attacchi di Julien Briché e Junesung Park riuscendo a chiudere la prima gara davanti ai due. L’ultimo posto nella top ten è andato a Filippo Barberi, che ha mostrato buoni segnali di crescita.

Brickley è stato uno dei grandi protagonisti del fine settimana. L’inglese, compagno di squadra di Clairet, ha chiuso gara 1 in seconda posizione, aggiudicandosi anche lo Young Trophy, e ha poi alzato ulteriormente l’asticella nella seconda manche, dove ha conquistato la sua prima vittoria assoluta nella serie. Dopo essere scattato dalla prima fila, grazie all’inversione della griglia, Brickley ha superato Max Hart già nelle prime curve e ha gestito con maturità sia la pressione di Felipe Fernandez che la ripartenza dopo l’ingresso della safety car, provocato da un contatto tra Victor Fernandez e Giacomo Ghermandi. La sua prestazione è stata la conferma del talento e della crescita del giovane britannico, che ora sembra pronto a giocarsi posizioni importanti nel campionato.

In gara 2, il pubblico ha potuto apprezzare l’incredibile rimonta di Butti. Partito settimo, il pilota comasco della MM Motorsport ha sfruttato al meglio la fase iniziale della corsa per guadagnare posizioni. Poi, approfittando della neutralizzazione, ha sorpreso sia Teddy che Jimmy Clairet, riuscendo a salire sul terzo gradino del podio. La sua Honda Civic si è mostrata molto competitiva sul passo gara confermando l’ottimo lavoro del team italiano. Alle sue spalle, Andersson ha ancora una volta chiuso in sesta posizione grazie a un sorpasso nelle fasi finali su Hart, mentre Volt ha portato a casa l’ottavo posto davanti agli italiani Baldan e Barbieri. Jelmini, coinvolto in un nuovo contatto con Gené, ha invece chiuso solamente dodicesimo, in un weekend segnato da troppi episodi sfortunati. Questa volta, però, a pagarne le conseguenze è stato lo spagnolo della Cupra, costretto al ritiro a causa della sospensione danneggiata.

Il weekend di Portimão ha quindi restituito un TCR Europe vivace, combattuto e ricco di volti interessanti. Il prossimo appuntamento del Campionato Turismo Europeo andrà in scena il fine settimana del 18 maggio sull’iconico tracciato di Spa-Francorchamps.

TCR Europe – Portimão: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2