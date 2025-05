TCR Europe, a Spa Marco Butti (Honda) e Teddy Clairet (Audi) si dividono le vittorie

SPA-FRANCORCHAMPS – Il secondo appuntamento stagionale del TCR Europe è diventato un affare di famiglia per i fratelli Teddy e Jimmy Clairet. Sul leggendario circuito di Spa, i francesi hanno dominato la scena conquistando anche il primato della graduatoria generale. Unico a intrufolarsi negli “affari di famiglia” è stato Marco Butti. L’italiano del team MM Motorsport si è reso protagonista di una prestazione grintosa e autorevole che gli è valsa la sua prima vittoria nella categoria continentale riservata alle vetture Turismo.

Proprio nella prima manche del weekend, disputata sull’iconico tracciato delle Ardenne, Butti ha stupito tutti con una partenza fulminea. Scattato dalla quinta posizione, il comasco ha approfittato del caos generato nei primi metri per guadagnare rapidamente terreno. Mentre Felipe Fernandez, partito dalla pole, veniva scavalcato già all’Eau Rouge dal compagno Santiago Conceptión, Butti ha letto perfettamente la situazione ed è salito rapidamente al quarto posto, sfruttando la lentezza di Ruben Volt. È stato però nel tratto di Les Combes che il pilota del team MM Motorsport ha mostrato tutto il suo talento: con una staccata precisa e coraggiosa ha superato prima Jenesung Park e poi lo stesso Fernandez, portandosi in seconda posizione.

L’assalto al comando non si è fatto attendere e alla Bus Stop, punto tradizionalmente favorevole agli attacchi, Butti ha completato l’opera sverniciando Conceptión e prendendo il largo. La gara è stata interrotta due volte dall’ingresso della safety car, prima per il ritiro di Volt e poi per una foratura accusata da Jenson Brickley, ma Butti è stato impeccabile anche nei restart, mantenendo il sangue freddo e il comando della corsa fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle, Park è riuscito ad avere la meglio su Conceptión per il secondo gradino del podio, mentre Eric Gené, al volante della Cupra, ha chiuso al quarto posto davanti alle Audi RS3 LMS di Teddy Clairet e Nicolas Taylor. Nicola Baldan, settimo, ha conquistato la vittoria nel Diamond Trophy grazie a un sorpasso decisivo su Fernandez nell’ultimo giro.

La seconda gara ha visto i riflettori puntati sulla famiglia Clairet, con Teddy che ha colto la sua prima affermazione stagionale. Favorito dalla griglia invertita, il francese dell’Audi è riuscito subito a prendere il comando alla staccata di La Source superando Viktor Andersson, partito dalla prima piazzola. Anche Jimmy Clairet ha guadagnato rapidamente posizioni, passando Sten Dorian Piirimäg per portarsi in terza piazza. Nel frattempo, Butti ha iniziato una nuova rimonta che lo ha proiettato nuovamente nelle prime posizioni. In pochi giri ha raggiunto la seconda posizione, ma questa volta la sua corsa si è interrotta bruscamente. Al penultimo passaggio, nel tentativo di difendere la posizione alla velocissima curva di Blanchimont, è finito contro le barriere dopo essere arrivato a ruote bloccate.

L’incidente ha spalancato la strada a Jimmy Clairet che, grazie alla disavventura dell’italiano, ha regalato al Team Clairet Sport una prestigiosa doppietta, la prima nel TCR Europe. Sul podio è salito anche Andersson, capace di gestire la pressione e precedere le Hyundai Elantra N di Jensung e Junui Park. Più staccato, ma comunque consistente, Ruben Volt ha chiuso al sesto posto davanti a Nicola Baldan, ancora una volta vincitore del Diamond Trophy a conferma del suo dominio tra i piloti più esperti.

Con questa combinazione di risultati, i fratelli Clairet si sono issati ai vertici della classifica generale del TCR Europe, trasformando la lotta per il titolo in una sfida interna che promette scintille. Ma la performance di Butti non è passata inosservata: la velocità dimostrata a Spa e la vittoria in Gara 1 lo consacrano come uno dei protagonisti più attesi per il prosieguo del campionato. Il prossimo appuntamento stagione vedrà i protagonisti del TCR Europe in Germania, più precisamente sul circuito di Hockenheim, nel fine settimana dell’otto giugno.

TCR Europe – Spa: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2