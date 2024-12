TCR Europe: svelato il calendario 2025, il circuito di Misano tra i sei doppi appuntamenti stagionali

Con la fine dell’anno è tempo di voltare pagina e pensare già al futuro. Il TCR Europe ha, così, svelato i piani in vista della prossima stagione. Pur confermando i sei doppi appuntamenti, il campionato 2025 porterà interessanti novità. Infatti, ad eccezione di Spa-Francorchamps, i circuiti inseriti a calendario saranno tutti nuovi rispetto alla stagione appena conclusa. Tra questi spicca la presenza del circuito di Misano Adriatico intitolato a Marco Simoncelli.

La stagione 2025 del TCR Europe prenderà il via l’ultimo fine settimana di aprile dal Portogallo. Sarà, infatti, il circuito di Portimão ad aprire le danze del campionato continentale riservato alle vetture Turismo. A metà maggio sarà invece la volta di Spa. La collocazione del tracciato belga, definita all’unisono come l’università dell’automobilismo, è stata notevolmente anticipata rispetto alla stagione scorsa. Dopo un anno di assenza, il TCR Europe tornerà in Germania, il fine settimana dell’8 giugno, sul circuito di Hockenheim.

A fine giugno sarà la volta della tappa italiana. I protagonisti dell’Europeo Turismo si daranno battaglia sul circuito intitolato a Marco Simoncelli di Misano Adriatico. La scelta della data, nel weekend del 29 giugno, potrà intercettare anche i turisti che, visto l’inizio della stagione balneare, cominciano ad affollare la Riviera Romagnola. Dopo la lunga pausa estiva, di oltre due mesi, le ostilità riprenderanno a inizio settembre con la tappa del Red Bull Ring in Austria. Infine l’ultimo atto stagionale andrà in scena nuovamente in Spagna, ma questa volta spetterà al circuito del Montmelò di Barcellona ospitare il gran finale.

Come confermato dallo stesso Marcello Lotti, presidente di WSC (World Sporting Consulting) l’ente creatore del regolamento TCR, il calendario è stato studiato e redatto affinché non ci siano concomitanze sia con il TCR World Tour, vale a dire il Mondiale Turismo, che con le principale serie nazionali tra cui la TCR Italy. Infatti nel 2024 si erano create alcune sovrapposizioni che hanno costretto i piloti a dover scegliere su quale dei vari campionati Turismo puntare.

Lotti si è detto più che entusiasta del lavoro svolto per riuscire a stilare un calendario attrattivo e, al contempo, di alto livello: «Siamo molto soddisfatti di questo calendario che comprende alcuni dei migliori circuiti europei e, allo stesso tempo, evita spiacevoli sovrapposizioni con il TCR World Tour e le principali serie nazionali in Europa come il TCR Italy il TCR Danimarca, il TCR Spagna il TCR Eastern Europe».

Il calendario del TCR Europe 2025

25-27 aprile – Autódromo do Algarve, Portimão

16-17 maggio – Spa-Francorchamps

06-08 giugno – Hockenheimring

27-29 giugno – Misano World Circuit Marco Simoncelli

05-07 settembre – Red Bull Ring

26-27 settembre – Circuit de Barcelona -Catalogna