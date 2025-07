TCR Europe: Teddy Clairet (Audi) vince a Misano e sale al comando del campionato

MISANO ADRIATICO – Sotto il cielo estivo della Riviera Romagnola, il TCR Europe ha vissuto un weekend ricco di colpi di scena, duelli serrati e cambi al vertice della classifica. Il quarto appuntamento della stagione 2025, ospitato sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, ha offerto due gare dagli esiti molto diversi ma accomunate da un’altissima intensità agonistica. Proprio a Misano è arrivato il bis di Teddy Clairet, primo pilota della stagione a mettere a segno una doppietta diventando, così, nuovo leader del campionato.

Il fine settimana si è aperto con una gara in notturna che ha visto brillare Ruben Volt. Il giovane estone del team ALM Motorsport ha saputo capitalizzare al meglio la pole position, conducendo una gara autorevole in cui non ha mai realmente concesso spazio agli avversari. Il principale antagonista è stato Jenson Brickley, abile a guadagnare subito posizioni e a portarsi in scia alla Honda Civic Type R di Volt. Ma, nonostante la pressione costante, il pilota estone non ha commesso errori, tagliando il traguardo in prima posizione con merito. Sul podio anche Jacopo Cimenes, autore di un acceso duello con Santiago Conception, risoltosi solo nel finale quando Eric Gené ha visto sfumare la quarta piazza a causa di una foratura all’anteriore sinistra.

Felipe Fernandez ha chiuso al quinto posto davanti a Junesung Park, il migliore tra i piloti Hyundai. Settimo Viktor Andersson con la Lynk & Co del team MA:GP, seguito da un convincente Michele Imberti che ha ottenuto il suo miglior risultato nella serie, complice anche una penalità per track limits inflitta a Nicolas Taylor. Hanno completato la top-10 Junui Park e Teddy Clairet, quest’ultimo autore di una gara in rimonta. Sfortunato invece il fratello Jimmy Clairet, costretto al ritiro per un problema alla pompa della benzina sulla sua Audi RS3 LMS, così come Marco Butti, la cui gara è terminata anzitempo per una foratura.

Nella seconda manche, disputata a mezzogiorno sotto il sole cocente di Misano, Teddy Clairet ha ribaltato la situazione a suo favore. Grazie all’inversione della griglia, il francese è scattato dalla prima piazzola e ha immediatamente preso il largo, mantenendo la testa della corsa per tutti i giri previsti. Al volante della sua Audi RS3 LMS, Clairet ha gestito con grande maturità il gruppo alle sue spalle, tagliando il traguardo in solitaria e centrando il secondo successo stagionale, che gli consente anche di tornare al comando della classifica generale.

Alle sue spalle non sono mancate le scintille. Dopo aver sopravanzato Fernandez, Gené e Butti si sono resi protagonisti di un duello acceso, fatto di sorpassi e contatti ravvicinati. Ad avere la meglio è stato lo spagnolo della Cupra, capace di strappare il secondo posto proprio davanti alla Honda di Butti. Rimasto fuori dal podio, Fernandez ha chiuso quarto contenendo gli attacchi di un combattivo Brickley. Il britannico ha regolato Cimenes e Andersson, che hanno nuovamente dato vita a un intenso duello come nella gara precedente.

La seconda corsa si è rivelata amara per Nicola Baldan, coinvolto in un contatto con Taylor che lo ha costretto al ritiro. Lo stesso Taylor, nonostante l’incidente, è riuscito a concludere nono, davanti a Imberti, ancora una volta in zona punti. Deludente, invece, la prestazione di Volt: il vincitore di gara 1 non è riuscito a replicare la brillante performance del sabato e ha chiuso fuori dalla top-10. Ancora problemi tecnici per Jimmy Clairet, al secondo ritiro consecutivo per guasti meccanici.

Il TCR Europe ora osserva la pausa estiva prima degli ultimi due round previsti a settembre, ma le carte sono tutt’altro che scoperte. Se da un lato Teddy Clairet sembra l’uomo da battere, dall’altro ogni weekend continua a regalarci sorprese, nuovi protagonisti e colpi di scena che mantengono viva una stagione più aperta che mai.

TCR Europe – Misano Adriatico: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2