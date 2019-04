Parla cinese il TCR, Thed Björk al volante di una Lynk & Co 03 TCR vince a Marrakech

MARRAKECH - Il Campionato Mondiale riservato alle vetture turismo TCR si apre con una grossa novità. Nel week-end inaugurale della stagione, ospitato dalla pista semicittadina Moulay El Hassan di Marrakech, in gara 3 – il format prevede una corsa il sabato e due la domenica – si è registrata la storica vittoria di una vettura cinese.

Lo svedese Thed Björk al volante di una Lynk & Co 03 TCR sviluppata dal Geely Group Motorsport ha tagliato per primo il traguardo resistendo alla pressione del poleman Frédéric Vervisch con l’Audi S3 LMS del Comtoyou Audi Sport costretto inizialmente a inseguire lo svedese e il suo compagno di squadra Yan Muller a causa di una penalità per partenza anticipata. La gara, su 23 giri, ha visto due volte l’ingresso in pista della safety car per le solite ammucchiate, che ovviamente hanno ricompatto il gruppo favorendo il recupero di Vervisch che ha chiuso al secondo posto con un gap di 0“6. Molto buono il week-end del campione in carica Gabriele Tarquini. Quarto in gara 1, quinto in gara 3, Il “Cinghio” con la Hyundai i30 N della BRC Hyundai N Squadra Corse ha ribadito tutto il suo valore vincendo gara 2, ed in classifica generale è terzo a una manciata di punti da Björk e dall’argentino Esteban Guerrieri con la Honda Civic primo nella gara di sabato. Prossima fermata in Ungheria, il 26-28 aprile.