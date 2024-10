TCR World Tour, Azcona (Hyundai) e Ma (Lynk & Co) si dividono le vittorie a Zhuzhou, Michelisz (Hyundai) si conferma leader

ZHUZHOU – Il TCR World Tour ha riacceso i motori in Cina. Conclusa la lunga pausa estiva, di oltre un mese e mezzo, i protagonisti del Mondiale Turismo sono scesi in pista per darsi battaglia in vista della volata finale del campionato. Le due gare, andate in scena sul tracciato di Zhuzhou, hanno visto Hyundai e Lynk & Co confrontarsi in modo serrato, con Mikel Azcona e Ma Qing Hua che si sono spartiti le vittorie. La classifica generale rimane più incerta che mai lasciando tutto in sospeso fino all'appuntamento conclusivo sull’iconico cittadino di Macao.

Gara 1 si è svolta in condizioni meteo particolarmente insidiose. Poco prima del via, una leggera pioggia ha iniziato a cadere sul tracciato di Zhuzhou, ma l'intensità ridotta ha portato i piloti a preferire le gomme da asciutto. Partito dalla pole, Santiago Urrutia ha subito perso la leadership in favore dei suoi compagni di squadra Thed Björk e Yann Ehrlacher, entrambi a loro agio nel gestire un asfalto sempre più bagnato e insidioso. Ad emergere è stato Azcona che, grazie a una Hyundai Elantra N perfettamente bilanciata, ha iniziato la sua rimonta. Già al primo giro, lo spagnolo si è portato al terzo posto, sorpassando Urrutia.

Per via dell’incidente tra Lo Sze Ho e Lai Jing Wen, la gara è stata neutralizzata al terzo giro. Alla ripartenza Azcona ha guadagnato un'ulteriore posizione ai danni di Ehrlacher. Manovra riuscita appena prima del secondo ingresso della Safety Car, richiamata per via del ritiro di Martin Xie rimasto fermo a bordo pista. La pioggia, sempre più copiosa, ha quindi dato ad Azcona l'opportunità di superare Björk prendendo il comando della gara.

Le difficoltà causate dall’asfalto viscido hanno penalizzato i piloti di Lynk & Co, con Björk ed Ehrlacher che sono finiti anche dietro Esteban Guerrieri, il quale ha concluso la gara in seconda posizione. Tra i pochi che hanno cambiato strategia montando pneumatici da bagnato, Marco Butti ha guadagnato un ottimo sesto posto. L’italiano ha chiuso davanti le Hyundai di Norbert Michelisz e Nestor Girolami. Rob Huff, al suo ritorno nel TCR World Tour, ha terminato con un solido nono posto.

Gara 2, per via dell'inversione della griglia di partenza, ha visto Girolami scattare dalla prima piazzola e prendere subito il largo. Tuttavia, il vero protagonista è stato Ma. Il pilota cinese, allo spegnimento dei semafori, ha prontamente superato Butti lanciandosi all'inseguimento di Girolami. A complicare le cose ci ha pensato l'Audi RS3 LMS di Hu Heng che, rimasta ferma a bordo pista, ha costretto la direzione gara a neutralizzare la corsa per diversi giri. La competizione è ripresa solo al nono passaggio, con Girolami che ha inizialmente mantenuto il controllo difendendosi dagli attacchi di Ma.

Nell'ultimo giro, con una manovra repentina, Ma ha sorpreso Girolami nelle curve finali conquistando la vittoria davanti ai suoi tifosi. Subito dietro Ehrlacher ha ottenuto il terzo posto approfittando del calo di prestazioni della Honda di Guerrieri. Scivolato al quinto posto, l’argentino è stato scortato fino al traguardo dal compagno di squadra Butti. Settimo, Huff ha preceduto le Hyundai Elantra N di Michelisz e di Azcona. Da perfetto scudiero, lo spagnolo ha difeso il suo compagno di squadra dai possibili attacchi di Björk.

Con i risultati di Zhuzhou, Michelisz mantiene il comando della classifica generale, ma la battaglia per il titolo resta apertissima. Il distacco tra i principali contendenti è ridotto e tutto verrà deciso a Macao dove, nel weekend del 17 novembre, la stagione del TCR World Tour si concluderà con un finale che si preannuncia spettacolare.

TCR World Tour a Zhuzhou: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2