TCR World Tour: doppietta Hyundai in Australia, Michelisz e Girolami vincono a Tailem Bend

TAILEM BEND – Il TCR World Tour è tornato in pista dopo la lunga pausa estiva e lo ha fatto spostandosi dall’altra parte del globo, in Australia, sul tracciato del Motorsport Park di Tailem Bend. Dopo l’ultimo appuntamento a luglio sulle strade cittadine di Vila Real, in Portogallo, il Mondiale Turismo ha inaugurato la seconda parte della stagione con un weekend che ha messo in evidenza lo strapotere delle Hyundai del team BRC Squadra Corse. A firmare il bottino pieno ci hanno pensato Norbert Michelisz e Néstor Girolami, capaci di portare a casa le due vittorie in programma. Nonostante la supremazia delle Elantra N, Yann Ehrlacher è riuscito comunque a difendere la propria leadership iridata grazie al supporto del Cyan Racing.

Il racconto di Gara 1 non può che partire dalla pole position di Mikel Azcona. Lanciato verso un dominio incontrastato, lo spagnolo era riuscito a costruire un margine importante sul compagno di squadra Michelisz. Ma a frapporsi sul cammino verso la vittoria di Azcona ci ha pensato la direzione gara che gli ha inflitto una penalità di cinque secondi per una partenza anticipata. Lo spagnolo ha spinto con tutte le sue forze per provare a contenere il distacco e salvare la vittoria, ma il destino ha giocato contro. Al traguardo, dopo aver aggiunto la sanzione, Azcona ha dovuto cedere la vittoria al campione in carica per appena due millesimi di secondo.

Un margine infinitesimale, praticamente impercettibile, che ha regalato a Michelisz un successo quasi inaspettato. A completare il podio ci ha pensato Ehrlacher, terzo a meno di un secondo dalle due Hyundai. Mentre l’idolo di casa Josh Buchan si è preso il quarto posto assoluto e la vittoria nel TCR Australia davanti a Thed Björk. Più staccati gli altri, con Ma Qing Hua sesto davanti a Ignacio Montenegro, a sua volta penalizzato per un contatto con lo stesso Björk. Esteban Guerrieri ha concluso ottavo con la Honda Civic Type R precedendo Girolami e Aurelien Comte.

Gara 2 ha visto Girolami sfruttare nel migliore dei modi la griglia invertita. Partito dalla seconda posizione, l’argentino ha preso subito il comando della corsa superando Comte e, da quel momento, non ha più lasciato spiragli agli avversari conducendo con autorità fino alla bandiera a scacchi. Dietro di lui la lotta per il podio ha visto Guerrieri e Montenegro portare in alto i colori Honda con un doppio piazzamento che ha dato lustro alla Casa giapponese. Comte, costretto a cedere la leadership dopo pochi metri, si è dovuto accontentare del quarto posto davanti a Buchan, che ha confermato il proprio valore centrando un’altra vittoria nella serie nazionale.

Il sesto posto è andato a Ehrlacher che, grazie anche al gioco di squadra del team Cyan Racing, ha superato Björk mettendo in cassaforte punti pesanti in ottica campionato. Una strategia simile è stata adottata anche in casa Hyundai BRC, con Azcona che ha ceduto la posizione a Michelisz favorendo così il nono posto del compagno di box ungherese. Le due Elantra N hanno, però, chiuso dietro alla Lynk & Co di Ma. Non è stato invece un fine settimana da ricordare per Santiago Urrutia, rimasto fuori dalla top-10 in entrambe le manche.

Il bilancio del weekend australiano sorride a Hyundai, ma Ehrlacher si conferma al vertice della classifica. A premiare il francese della Lynk & Co è senza dubbio la sua costanza che gli consente di amministrare con intelligenza il proprio vantaggio in campionato. La seconda parte della stagione del TCR World Tour proseguirà in Asia. Il prossimo appuntamento vedrà i piloti del Mondiale Turismo sfidarsi sul circuito di Inje Speedium, in Corea del Sud, nel fine settimana del 19 ottobre.

TCR World Tour – Tailem Bend: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2