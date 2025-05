TCR World Tour, Esteban Guerrieri (Honda) apre la stagione in Messico vincendo due gare

CITTÀ DEL MESSICO – Il TCR World Tour ha finalmente riacceso i motori per affrontare il campionato 2025, il secondo com validità FIA. Sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez, in Messico, non sono mancati sorpassi, duelli e colpi di scena. Ma il protagonista assoluto del primo round del Mondiale Turismo è stato Esteban Guerrieri. Il pilota argentino, al volante della Honda Civic Type R del team GOAT Racing, ha dominato la scena sul circuito di Città del Messico portando a casa due vittorie, su tre gare disputate, oltre a guadagnare la vetta della classifica generale.

Già nelle qualifiche Guerrieri ha conquistato una brillante pole position lasciando intendere le sue intenzioni sull’insidioso, quanto affascinante, tracciato messicano. Tuttavia Gara 1 non è andata come previsto. Una partenza infelice, segnata da uno stallo sulla griglia, ha relegato l’argentino nelle retrovie. La scena è quindi passata nelle mani dei piloti Lynk & Co, in particolare Santiago Urrutia e Yann Ehrlacher, protagonisti di una lotta intensa per il comando. Mentre Thed Björk, pur se partito male, è riuscito a risalire fino alla terza posizione prima della neutralizzazione della gara.

Nel momento cruciale, Ehrlacher ha attaccato con decisione Urrutia, ma la manovra è stata giudicata irregolare dai commissari per aver tagliato la pista. Dieci secondi di penalità hanno fatto sfumare la vittoria al francese che è stata quindi assegnata a Björk, con Urrutia secondo e lo stesso Ehrlacher terzo. Guerrieri, nonostante l’inizio da incubo, è riuscito a risalire fino alla quarta piazza, con una rimonta da manuale dando un assaggio di ciò che sarebbe stata la prosecuzione del fine settimana.

La seconda gara, con griglia invertita, ha visto Mikel Azcona in pole. Ma lo spagnolo della Hyundai ha faticato a concretizzare l’opportunità. Un contatto subito nelle fasi iniziali lo hanno spedito nelle retrovie, lasciando campo libero a Guerrieri che, più determinato che mai, si è fatto largo tra gli avversari e ha superato il leader Aurelien Comte al terzo giro. Da lì in avanti, nonostante la pressione esercitata da un grintoso Ehrlacher, l’argentino ha mantenuto i nervi saldi e ha tagliato il traguardo con un vantaggio ridottissimo, appena 131 millesimi, ma sufficiente a prendersi la sua prima vittoria stagionale.

Sul podio, oltre a Guerrieri e al francese della Lynk & Co, è salito Comte con la Cupra, a dimostrazione della competitività di più marchi all’interno del TCR World Tour. Björk, Urrutia e Ma Qing Hua hanno completato le prime sei posizioni. Ancora una volta Hyundai è apparsa in ombra. Nestor Girolami ha terminato undicesimo, Azcona solamente sedicesimo, e il campione in carica Norbert Michelisz ha faticato chiudendo appena alle sue spalle.

Il vero trionfo per Guerrieri è arrivato però nella terza gara, quella che ha meglio certificato il suo status di leader indiscusso del weekend. Partito dalla pole, l’argentino ha preso subito il comando e non l’ha più mollato, neanche dopo una breve neutralizzazione per un incidente occorso a Humberto Zesati. Mentre alle sue spalle si accendevano i duelli tra Björk, Urrutia e Comte, Guerrieri ha mantenuto un ritmo insostenibile per chiunque, tagliando il traguardo con oltre due secondi di vantaggio.

Alle sue spalle, Björk ha consolidato il suo bottino con un altro secondo posto, seguito da Urrutia che ha avuto la meglio nel confronto diretto con Comte. Ma a sorprendere è stato Ignacio Montenegro. Appena ventenne, l’argentino è stato autore di una gara di altissimo livello. Il pilota della Honda ha dapprima sorpassato con freddezza avversari del calibro di Ehrlacher e Ma, per poi chiudere quarto. Una prestazione che lascia ben sperare per il futuro dell’argentino, sempre più concreto e veloce. Le Hyundai, invece, hanno continuato a soffrire. Michelisz ha tagliato il traguardo dodicesimo, davanti a un Girolami in evidente difficoltà.

Con due vittorie e un quarto posto, Guerrieri ha lasciato il Messico con un cospicuo bottino e la consapevolezza di essere l’uomo da battere in questa stagione. Il TCR World Tour prende ora una pausa di poco più di un mese, prima di riaccendere i motori in Europa. Il prossimo appuntamento andrà in scena a Valencia, il fine settimana del 15 giugno, sul circuito intitolato a Ricardo Tormo.

