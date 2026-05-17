TCR World Tour: Geely vince subito al debutto, Hyundai convince e si porta in testa al campionato

MISANO ADRIATICO – Il TCR World Tour 2026 ha preso il via dal Misano World Circuit, intitolato a Marco Simoncelli, con un fine settimana che ha subito delineato i primi equilibri della nuova stagione. Dal debutto vincente della Geely Preface TCR alla solidità della Hyundai, il Mondiale Turismo è partito già con due temi cardine che rivedremo sicuramente nell’arco del campionato.

Gara 1 sembrava inizialmente destinata a Mikel Azcona. Lo spagnolo del team BRC era partito dalla pole position e aveva mantenuto il comando nelle prime fasi davanti al compagno di squadra Norbert Michelisz, mentre dietro le Geely iniziavano subito a mostrare il proprio potenziale con Yann Ehrlacher, Santiago Urrutia e Thed Björk stabilmente nelle posizioni di vertice.

L’equilibrio però è durato appena due giri. Michelisz ha infatti superato Azcona prendendosi la testa della corsa e imponendo un ritmo che gli ha consentito di allungare progressivamente fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle Azcona ha dovuto difendersi dagli attacchi del campione in carica Ehrlacher, riuscendo però a conservare il secondo posto e completare una doppietta Hyundai che ha confermato la competitività della Elantra N in apertura di stagione.

Per Geely il terzo posto di Ehrlacher ha comunque rappresentato un risultato storico. La Preface TCR è infatti salita immediatamente sul podio al debutto nel TCR World Tour, dimostrando di poter competere fin da subito a viso aperto con le altre vetture. Alle spalle del francese hanno chiuso Urrutia e Björk, con lo svedese impegnato nel finale in un confronto ravvicinato con Aurelien Comte.

Il pilota francese della Cupra Leon VZ ha terminato sesto davanti a Esteban Guerrieri, autore di una bella rimonta dopo essere scattato dalla sesta fila. Più indietro Ma Qing Hua ha chiuso ottavo davanti a Jean-Karl Vernay, risalito dalla dodicesima posizione in griglia, e a Gabriele Covini. Weekend più difficile invece per ALM Motorsport, con Jenson Brickley costretto subito al ritiro per problemi tecnici e Ruben Volt rallentato da una sosta ai box non programmata.

Gara 2 è stata in parte condizionata dalla pioggia arrivata prima della partenza. Grazie all’inversione della griglia, Brickley è scattato dalla pole riuscendo inizialmente a mantenere il comando con la sua Honda Civic Typer R. Dietro di lui però Ma ha iniziato subito a costruire la propria rimonta. Il pilota cinese ha pressato a lungo il britannico prima di trovare il varco decisivo al sesto giro, prendendosi la leadership e iniziando ad allungare sugli inseguitori.

Da quel momento Ma non ha più lasciato spazio agli avversari, regalando alla Geely Preface TCR una vittoria storica già al debutto nel Mondiale Turismo. Alle sue spalle Azcona ha completato una gara tutta in rimonta. Partito dalla quarta fila, lo spagnolo è riuscito a risalire fino al secondo posto, risultato che gli ha consentito di lasciare Misano al comando della classifica generale del TCR World Tour 2026.

Il podio è stato completato da Björk, favorito anche dal progressivo calo prestazionale accusato dalla Honda di Brickley, scivolato nelle posizioni centrali. Quarto posto per Comte davanti al campione in carica Ehrlacher e a Urrutia, con le Geely capaci di monopolizzare le prime sei posizioni. Tra le Honda il migliore è stato ancora una volta Guerrieri, settimo al traguardo davanti a Brickley, Volt e Ramiro Zago. Da dimenticare invece la seconda corsa di Michelisz. Il vincitore di gara 1 è stato infatti costretto al ritiro nelle fasi iniziali a causa di una foratura sulla sua Hyundai Elantra N.

Il weekend di Misano ha quindi aperto il TCR World Tour 2026 con Azcona al comando della graduatoria generale. Ma le Hyundai, nel prosieguo della stagione, dovranno fare attenzione alle Geely. Il prossimo appuntamento del Mondiale Turismo andrà in scena a metà giugno sul circuito spagnolo di Valencia intitolato a Riccardo Tormo.

TCR World Tour – Misano: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2