TCR World Tour: Guerrieri (Honda) rompe il digiuno a Interlagos, Michelisz (Hyundai) vince e allunga in campionato

SAN PAOLO – Il TCR World Tour è sbarcato in Sudamerica, più precisamente in Brasile. Il circuito di Interlagos, come nella tradizione delle gare Turismo, ha ospitato due gare ricche di sorpassi e battaglie. Ad avere la meglio nella prima frazione è stato Esteban Guerrieri che è tornato al successo dopo quattro anni di digiuno. L’argentino della Honda non vinceva infatti dal 2020, più precisamente dalla gara di Alcaniz del WTCR. A tagliare per primo il traguardo nella seconda manche è stato invece il portacolori Hyundai Norbert Michelisz che, complice l’incidente di Yann Ehrlacher, ha allungato in vetta al campionato.

Gara 1 ha visto Guerrieri assoluto protagonista. L’argentino ha subito insidiato la Lynk & Co del poleman Santiago Urrutia sorpassandolo nel corso del primo giro. Ugualmente Marco Butti ha avuto la meglio su Ehrlacher istallandosi in terza posizione. La corsa è stata subito neutralizzata dalla safety car per permettere la rimozione dell’Audi di John Filippi rimasta ferma in griglia. Alla ripartenza Guerrieri, al volante della Honda Civic TypeR, ha preso il largo con le prime tre posizioni che sono rimaste invariate fin sotto la bandiera a scacchi. L’argentino ha così regalato il primo successo nel TCR World Tour al team Goat Racing.

Alle spalle del podio Ehrlacher ha preceduto il compagno di squadra Thed Björk. Buon recupero da parte di Michelisz che, partito dalla decima piazzola, è riuscito a risalire fino al sesto posto avendo la meglio su Ma Qing Hua. L’alfiere Hyundai Mikel Azcona, ottavo, ha chiuso davanti Dušan Borkovic, con quest’ultimo autore di un rude duello con Nestor Girolami. Top 10 e vittoria in TCR Sudamerica e TCR Brasile per Rafael Suzuki al volante della Peugeot 308. Da segnalare che la gara si è conclusa in regime di safety car per il contatto tra Matias Rossi e Nelson Piquet Jr.

Gara 2 ha visto Michelisz, in virtù dell’inversione dei primi dieci piloti in griglia, partire dal palo. L’ungherese della Hyundai ha quindi dovuto difendere la prima posizione dagli attacchi di Ma, mentre alle loro spalle Björk si è fatto largo scavalcando i piloti locali Suzuki e Raphael Reis. Quest’ultimo, nel tentativo di difendersi da Girolami ed Ehrlacher, ha tamponato il due protagonisti del TCR World Tour costringendoli a rientrare mestamente ai box. Il contatto tra Juan Manuel Casella e Thiago Vivacqua, al secondo giro, ha poi costretto l’intervento della safety car.

Alla ripartenza Ma ha provato insistentemente a sopravanzare il leader Michelisz ma invano. Il cinese della Lynk & Co ha quindi lasciato spazio al compagno di squadra Björk, ma anche quest’ultimo non è riuscito a mettere a segno il sorpasso su Michelisz che ha, così, conquistato il suo secondo successo stagionale dopo quello di Vallelunga. Terzo gradino del podio per Ma seguito da Guerrieri che si è portato al secondo posto in classifica generale. Quinto Urrutia, sanzionato di cinque secondi per un sorpasso irregolare, seguito da Butti e Filippi. Ottavo posto ed ennesima vittoria nel TCR Sudamerica e TCR Brasile per Suzuki. A completare la top 10 sono stati Azcona e Reis.

Il TCR World Tour resta in Sudamerica. Tra due settimane, dal 2 al 4 agosto, l’azione in pista riprenderà in Uruguay sul circuito di El Pinar. Anche in questa occasione, i protagonisti del Mondiale Turismo incroceranno nuovamente le armi con i piloti che animano il TCR Sudamerica.

TCR World Tour a Interlagos: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2