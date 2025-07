TCR World Tour: Lynk & Co domina a Vila Real con Erlacher e Björk

VILA REAL – Il TCR World Tour ha raggiunto il giro di boa della stagione 2025 con la tappa sullo spettacolare tracciato cittadino di Vila Real, in Portogallo, e lo ha fatto nel segno della Lynk & Co. La squadra Cyan Racing ha imposto un dominio netto conquistando due doppiette che hanno lasciato ben poco spazio alla concorrenza. Protagonisti assoluti sono stati Yann Ehrlacher e Thed Björk, che si sono spartiti le vittorie consolidando, così, la leadership della casa svedese nel Mondiale Turismo.

In Gara 1, Ehrlacher ha dato una dimostrazione di forza impressionante. Scattato dalla pole, il francese ha mantenuto il comando sin dalla prima curva, costruendo con precisione chirurgica un vantaggio che gli ha permesso di controllare la corsa fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle il compagno di squadra Santiago Urrutia ha svolto il ruolo di scudiero, tenendo a bada una Honda Civic Type R particolarmente minacciosa nelle mani di Esteban Guerrieri. La corsa ha vissuto pochi sussulti, con le posizioni di vertice che sono rimaste congelate fino alla fine. Ehrlacher ha così firmato la sua terza vittoria stagionale, confermando la costanza che lo mantiene saldamente in testa alla classifica generale.

A ridosso del podio, Aurélien Comte ha colto un prezioso quarto posto grazie a un ottimo spunto al via che gli ha permesso di superare Mikel Azcona. Lo spagnolo ha poi visto svanire ogni possibilità di rimonta a causa della delaminazione della gomma posteriore sinistra della sua Hyundai, terminando fuori dai giochi per le posizioni che contano. Norbert Michelisz, penalizzato da ben 40 chili di zavorra dopo il successo di Monza, ha limitato i danni chiudendo in quinta posizione davanti alle Lynk & Co di Ma Qing Hua e dello stesso Björk, che hanno preferito evitare rischi inutili. Ottavo Néstor Girolami, seguito da Ignacio Montenegro, autore di una gara in salita iniziata dalla pit lane e complicata da un drive-through per una partenza irregolare. La top-10 è stata completata dall’idolo locale Daniel Teixera su Hyundai Elantra N, mentre Marco Butti ha visto la sua gara rovinata da noie meccaniche alla Honda Civic Type R.

Anche Gara 2 ha raccontato una storia simile, ma con un pizzico di strategia in più da parte del Cyan Racing. Montenegro, partito dalla pole, non ha saputo capitalizzare la grande occasione venendo sopravanzato già nelle fasi iniziali dalle Lynk & Co di Ma e Björk. I due piloti del Cyan Racing hanno imposto subito il loro ritmo, staccando il resto del gruppo e dando vita a una gara controllata fino al traguardo. In ottica campionato, la squadra ha deciso di favorire Björk, che ha così potuto cogliere il secondo successo stagionale lasciando a Ma l’onore del secondo posto. Montenegro, pur deluso per l’occasione mancata, ha potuto comunque festeggiare il primo podio della sua carriera nel TCR World Tour.

Ancora una volta Comte si è confermato il migliore tra gli “altri”, centrando un altro quarto posto davanti ad Azcona, che ha approfittato dei problemi tecnici occorsi a Michelisz per risalire in quinta posizione. Il campione in carica ha dovuto alzare bandiera bianca rientrando ai box per noie sulla sua Hyundai Elantra N, lasciando strada libera anche a Guerrieri e Urrutia. Ehrlacher, partito più indietro e bloccato nel traffico nei primi giri, non è andato oltre l’ottava posizione, limitando i danni in una gara che non lo ha visto protagonista. A completare la top-10 ci hanno pensato il rientrante Dušan Borković, al volante della Honda del team GOAT Racing, e Girolami. Sfortunato ancora una volta Butti, costretto a un’altra sosta forzata per problemi meccanici che lo hanno relegato in fondo alla classifica.

Con questa doppietta, Lynk & Co ha ribadito la propria superiorità tecnica e strategica mettendo una seria ipoteca al titolo 2025 del Mondiale Turismo. In Portogallo si è, inoltre, conclusa la stagione europea. Il TCR World Tour si prende ora una lunga pausa estiva prima di riprendere le ostilità a metà settembre direttamente in Australia, dal circuito di Tailem Bend.

