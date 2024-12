TCR World Tour: presentato il calendario 2025, torna Monza assieme alle novità del Messico e della Corea del Sud

KIGALI – Durante il Consiglio Mondiale FIA ​​tenutosi in Ruanda, è stato ufficializzato il calendario 2025 del TCR World Tour. Giunto alla sua terza stagione, la seconda con riconoscimento ufficiale FIA, il campionato Mondiale Turismo si articolerà su otto eventi distribuiti in quattro continenti. Resta invariato il format che vede i piloti del TCR World Tour duellare con quelli delle serie Turismo locali. Tra le novità più rilevanti, l'ingresso del circuito di Monza, che sostituirà Vallelunga come tappa italiana.

La stagione inizierà il 3 maggio a Città del Messico, sul circuito dedicato ai fratelli Rodriguez, in concomitanza con il TCR Mexico. Questa sarà l'unica gara del TCR World Tour ospitata nel continente americano. Infatti a mancare saranno gli appuntamenti in USA e, soprattutto, in Sudamerica, visto che l’America Latina aveva ospitato il Mondiale Turismo in entrambe le precedenti edizioni.

Il campionato si trasferirà poi in Europa a partire dalla gara di Valencia, prevista per metà giugno e abbinata al TCR Spain. Il weekend successivo, il 22 giugno, sarà la volta di Monza. Il "Tempio della Velocità" tornerà nel calendario del Mondiale Turismo, dopo un'assenza di dieci anni, affiancandosi al TCR Italy. Successivamente, l'ultima tappa europea si terrà sul suggestivo circuito cittadino di Vila Real, in Portogallo, nel fine settimana di inizio luglio, in concomitanza con il Campeonato Portugal de Velocidade.

Dopo una lunga pausa estiva, il TCR World Tour riaccenderà i motori in Australia, con il circuito di Tailem Bend che ospiterà la gara nel fine settimana del 14 settembre assieme al TCR Australia. A seguire, una nuova destinazione: la Corea del Sud. Qui i protagonisti del Mondiale Turismo si confronteranno con i piloti del TCR Asia sull'Inje Speedium nel fine settimana del 19 ottobre.

Le ultime due tappe si svolgeranno in Asia: il circuito cinese di Zhuzhou ospiterà l'evento il primo fine settimana di novembre, abbinato al TCR China, mentre la stagione si concluderà come da tradizione a Macao. L'appuntamento finale, previsto per metà novembre, vedrà il TCR World Tour condividere il tracciato cittadino dell'ex protettorato portoghese nuovamente con il TCR Australia offrendo uno spettacolo unico in chiusura di stagione.

Marcello Lotti, presidente di WSC l’ente creatore del regolamento TCR, si è detto entusiasta: «Siamo orgogliosi del calendario 2025 del Kumho FIA TCR World Tour che porterà due nuovi paesi: Messico e Corea del Sud. Siamo estremamente grati a OMDAI FIA México e il suo presidente Jorge Abed che ha reso possibile la ricostruzione di una vecchia e vincente amicizia e ringraziamo anche Kumho e Hyundai per i loro sforzi nel costruire la strada per l’evento all’Inje Speedium».

Lotti ha poi proseguito: «Siamo ovviamente soddisfatti di tornare in Portogallo e Australia per correre in due iconici tracciati come quello cittadino di Vila Real e a Tailem Bend. Nuovi circuiti si affacciano al FIA TCR World Tour: il Ricardo Tormo di Valencia che ha ospitato i FIA Motorsport Games e l’Autodromo Nazionale di Monza, due dei tracciati preferiti da tutti i piloti del mondo. Mentre abbiamo cercato di offrire ai partecipanti e ai fan nuove emozioni ogni anno, non abbiamo cambiato tutto. Torneremo a Zhuzhou, dopo un debutto vincente nel 2024, e a Macao per l’immancabile conclusione di ogni stagione delle vetture Turismo».