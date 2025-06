TCR World Tour, Yann Ehrlacher e Lynk & Co dominano la scena a Valencia

VALENCIA – Dopo l’esordio stagionale a Città del Messico, il TCR World Tour è finalmente approdato in Europa facendo tappa sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. In terra spagnola il grande protagonista del weekend è stato senza dubbio Yann Ehrlacher. Il francese della Lynk & Co ha conquistato due vittorie e un terzo posto, risultati che lo proiettano al vertice della classifica generale e confermano il dominio della casa cinese nel panorama del Mondiale Turismo. Solamente Nestor Girolami è riuscito a spezzare il dominio della Lynk & Co conquistando la seconda manche.

Gara 1 ha visto un netto dominio del team Cyan Racing che ha piazzato le sue quattro vetture nelle prime cinque posizioni. Ehrlacher, partito dalla seconda piazzola, ha preso il comando delle operazioni già nelle primissime fasi, scavalcando il compagno di squadra Santiago Urrutia e mantenendo con autorevolezza la testa della corsa fino alla bandiera a scacchi. Nulla ha potuto la concorrenza, neppure una safety-car chiamata in causa per rimuovere la Honda di Marco Butti ferma per noie al motore.

Il podio si è colorato completamente di blu Lynk & Co, con Urrutia secondo e Ma Qing Hua terzo. Fuori dal podio, ma comunque competitivo, il campione in carica Norbert Michelisz ha portato la sua Hyundai Elantra N al quarto posto, davanti a Thed Björk e a Girolami. La gara si è chiusa con qualche episodio movimentato nelle retrovie, tra cui l’uscita di scena anticipata di Mikel Azcona e i problemi allo sterzo alla Cupra di Eric Gené che l’hanno costretto a rientrare ai box a un passo dal traguardo.

Gara 2 ha visto una variazione sul tema. Questa volta, la scena se l'è presa Girolami, autore di una prova magistrale al volante della sua Hyundai del team BRC. Dopo aver superato Guerrieri e poi Felipe Fernandez, l’argentino ha messo nel mirino John Filippi, leader iniziale con la Cupra. Con un attacco deciso, Girolami ha preso la testa della gara e ha imposto un ritmo che gli ha permesso di tagliare il traguardo in solitaria, conquistando così il suo primo successo stagionale.

Dietro di lui, Ruben Volt ha messo in mostra talento e maturità, guadagnando la seconda posizione con una serie di sorpassi e difendendola con grinta dagli assalti del solito Ehrlacher, terzo al traguardo. Quarto Filippi, che ha perso progressivamente terreno dopo un buon avvio, mentre Guerrieri e Montenegro hanno dato visibilità alle Honda del team Goat Racing. In rimonta Azcona ha chiuso settimo davanti a Urrutia, con Björk e Ma a completare la top-10. Michelisz, dopo un’escursione fuori pista, si è dovuto accontentare dell’undicesima posizione.

Gara 3 ha visto le Lynk & Co tornare a dettare legge con una doppietta che ha ribadito la loro supremazia tecnica. Ehrlacher, partito dalla pole, ha duellato brevemente con Urrutia nelle fasi iniziali prima di riprendere definitivamente la testa della corsa al terzo giro. Da lì in avanti, il francese ha gestito con lucidità, lasciandosi alle spalle proprio il compagno di squadra. Dietro le Lynk & Co 03, Girolami ha portato a casa un prezioso terzo posto, confermandosi il principale antagonista delle vetture cinesi.

Il pilota argentino ha dovuto guardarsi le spalle da un Guerrieri particolarmente agguerrito che, nonostante i 40 chili di zavorra a bordo, è riuscito a risalire dalla settima piazza fino ai piedi del podio. Michelisz, quinto al traguardo, ha offerto una prestazione più concreta rispetto alla seconda manche, pur dovendo difendersi negli ultimi giri dalla pressione costante di un Volt sempre più convincente. Dietro l’estone si sono piazzati Ma, Montenegro e Azcona, con Björk a chiudere la top-10. Non è andata altrettanto bene per Butti, quindicesimo dopo una penalità per partenza anticipata, mentre Gené è stato nuovamente costretto al forfait a causa dei persistenti problemi allo sterzo della sua Cupra.

Il bilancio del weekend di Valencia conferma le impressioni emerse già in Messico: Lynk & Co è l’auto da battere in questo TCR World Tour, con Ehrlacher in gran forma e un pacchetto tecnico che sembra avere una marcia in più. Il Mondiale Turismo non si ferma e già nel prossimo fine settimana andrà in scena nel Tempio della Velocità di Monza, dove si potrà assistere al terzo atto della stagione.

TCR World Tour – Valencia: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2 Risultati Gara 3