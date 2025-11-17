TCR World Tour: Yann Ehrlacher (Lynk & Co) è il nuovo campione, Hyundai vince a Macao

MACAO – Il TCR World Tour ha il suo nuovo campione. Sulle strade di Macao Yann Ehrlacher ha conquistato il suo terzo titolo nel Mondiale Turismo. Il francese, già due volte iridato nel WTCR, ha ritrovato la via del successo aggiungendo alla propria bacheca il titolo del TCR World Tour. La forza del binomio Ehrlacher e Lynk & Co è emersa in modo netto nell’arco dell’intera stagione, tant’è vero che il francese ha artigliato il titolo con una gara d’anticipo. Inoltre il Cyan Racing, oltre a laurearsi campione tra le squadre, ha piazzato Thed Björk al secondo posto assoluto nella classifica generale piloti.

Il fine settimana ha, però, visto sugli scudi anche Hyundai. Pur dovendo rinunciare alle ambizioni iridate, il costruttore coreano ha potuto consolarsi con due vittorie a Macao. A inaugurare la festa è stato Néstor Girolami, autore di una Gara 1 gestita con freddezza e determinazione. Partito dalla pole position, l’argentino è riuscito a contenere gli attacchi di Ehrlacher nella velocissima piega del Mandarin, dove il francese ha saggiamente preferito evitare rischi lasciando spazio alla Hyundai Elantra N. Nel caos del via, a farne le spese è stato Norbert Michelisz, toccato da Esteban Guerrieri e costretto al ritiro anticipato.

La corsa si è poi stabilizzata, permettendo a Girolami di tagliare il traguardo davanti a Mikel Azcona ed Ehrlacher. Con quest’ultimo che ha intelligentemente lasciato strada allo spagnolo della Hyundai per garantirsi i punti necessari a chiudere il discorso campionato. Appena fuori dal podio Guerrieri ha preceduto Björk e Ma Qing Hua, mentre Joshua Buchan ha colto una solida settima piazza. Da segnalare anche la rimonta di Santiago Urrutia, partito dal fondo per la sostituzione del motore sulla sua Lynk & Co 03 e risalito fino alla top-10.

L’ultima gara della stagione ha visto protagonista Buchan, abile nello sfruttare al massimo la partenza dalla pole garantita dalla griglia invertita. L’australiano della Hyundai ha subito dovuto contenere la pressione di Ma, apparso molto aggressivo nei primi passaggi. Ma la difesa di Buchan è stata impeccabile e ha costretto il cinese a un piccolo errore che ha permesso il sorpasso sia di Urrutia che di Azcona. Da quel momento la corsa si è accesa in un duello intenso tra l’uruguaiano e lo spagnolo, culminato in un contatto che ha nuovamente spalancato la porta a Ma, tornato così in seconda posizione.

Il finale è stato una lunga rincorsa del pilota cinese verso Buchan, che tuttavia non ha tremato nei momenti decisivi, andando a cogliere il suo secondo successo stagionale dopo la vittoria di Inje in Corea del Sud. Alle sue spalle hanno completato il podio Ma e Björk, mentre le Honda Civic Type R di Ignacio Montenegro ed Esteban Guerrieri hanno chiuso in quarta e quinta posizione, con il giovane argentino abile a sorprendere il più esperto connazionale nelle battute conclusive. Girolami, vincitore di Gara 1, ha chiuso sesto precedendo Max Hart, ancora una volta convincente dopo l’ottima stagione disputata nel TCR Europe.

L’unica nota stonata per Cyan Racing è arrivata proprio all’ultimo giro, quando Ehrlacher si è scontrato con Michelisz alla Lisboa, in un episodio tanto controverso quanto irrilevante per la classifica finale. Il campione ungherese è riuscito comunque a chiudere ottavo, mentre il fresco iridato ha tagliato il traguardo in undicesima posizione, una macchia che non ha certo intaccato il percorso dell’intera stagionale. Alla fine il Cyan Racing ha ugualmente festeggiato riuscendo a piazzare tutti i suoi piloti nella top-5 del campionato. Una vera e propria dimostrazione di forza, quella di Lynk & Co, che ha scandito l’intera stagione 2025 del TCR World Tour.

TCR World Tour – Macao: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2