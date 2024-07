Il team Haas rinnova con la Ferrari fino al 2028 per la fornitura dei motori e al posto di Magnussen arriverà Ocon

Il team Haas ha rinnovato l'accordo con la Ferrari per la fornitura dei motori. Il costruttore americano potrà avere le power unit di Maranello fino al termine della stagione 2028. Un contratto a lungo termine quindi, che mette in cantina le voci di un possibile ritiro a breve di Gene Haas dal mondo della F1. E spengono anche le ipotesi provenienti dalla Gran Bretagna di un possibile futuro rientro della Toyota nel Mondiale come motorista proprio con Haas.

In realtà, c'è stato un contatto con la Toyota, ma per sfruttare le strutture e le tecnologie della sede di Colonia del costruttore giapponese (in particolare la galleria del vento), dove un tempo vi era il team di F1 ed ora vengono progettate le Hypercar del WEC e le Yaris del Mondiale Rally. La Haas ha da tempo la sede in Gran Bretagna, precisamente nella cittadina (triste) di Banbury.

Inoltre, questo fine settimana, la Haas dovrebbe annunciare l'arrivo di Esteban Ocon per la prossima stagione. Il francese arriverà dalla Alpine ed affiancherà Oliver Bearman. Ocon , 27 anni, è sempre stato un gran talento, fin dalle serie inferiori quando ha vinto la F3 europea nel 2014 e la GP3 nel 2015, e in F1 ha conquistato importanti risultati, come la vittoria a Budapest nel 2021 con la Alpine, un secondo posto a Sakhir 2020 e un terzo a Monte Carlo 2023, sempre per il gruppo Renault. Ma le sue intemperanze con i compagni di squadra, sia nel periodo Force India sia in Alpine, hanno un po' offuscato la sua stella.

Ocon è entrato in F1 a stagione in corso, nel 2016, nel GP del Belgio con la Manor sostituendo Rio Haryanto. Nel 2017 è passato alla Force India rimanendovi fino al 2018. Nel 2019 ha vissuto un anno sabbatico dopo che Lawrence Stroll, acquisendo la Force India e chiamandola Racing Point, aveva mantenuto Sergio Perez e lasciato libero il francese per far posto al figlio Lance Stroll.

Cosa che suscitò parecchie polemiche nel paddock (ricordiamo il disappunto di Lewis Hamilton) perché veniva appiedato un talento come Ocon. Che comunque ha trovato un sedile con la Alpine per il 2020, squadra in cui è rimasto fino ad oggi. In totale, Esteban ha disputato a oggi 145 Gran Premi, ottenuto una vittoria e tre podi in totale mentre in qualifica vanta per tre volte la terza posizione: Monza 2017, Spa 2018 con la Force India, Monte Carlo 2023 con la Alpine.

Tornando alla Haas e alla nuova coppia per il 2025, quale futuro attende gli attuali piloti? Nico Hulkenberg ha già firmato per Sauber Audi, Kevin Magnussen sperava in una riconferma, che non è avvenuta e probabilmente si ritroverà fuori dalla F1.