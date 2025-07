Terremoto Red Bull, Chris Horner licenziato dopo 20 anni. Al suo posto come Team Principal Laurent Mekies

Terremoto in casa Red Bull. Christian Horner è stato licenziato dal team automobilistico di Formula 1 dopo 20 anni nel ruolo di team principal. Sotto la gestione del dirigente britannico, a capo della squadra fin dal suo esordio nel 2005, Red Bull ha conquistato otto titoli mondiali piloti (con Vettel e Verstappen) e sei campionati costruttori. La decisione arriva dopo diverse consultazioni tra i soci di maggioranza del gruppo di bevande energetiche (il thailandese Chalerm Yoovidhya e Mark Mateschitz, erede del fondatore Dietrich) e Oliver Mintzlaff, responsabile della divisione sportiva del gruppo. Il licenziamento giunge 17 mesi dopo il caso delle accuse di "comportamento inappropriato" da parte di una collaboratrice della scuderia: Horner era però stato prosciolto dalle due inchieste della casa madre. Horner dovrà così cedere il timone, nonostante un contratto in vigore fino al 2030, e al suo posto verrà promosso Laurent Mekies, ex Ferrari e ora team principal della scuderia “sorella” Racing Bulls.