"Terzo tempo" a Valencia, la FE cambia la classifica ore dopo la fine della gara. Squalificati anche da Da Costa, Lynn e Bird

VALENCIA – La pioggia, le batterie e anche i commissari: tutto ha congiurato contro il primo ePrix spagnolo di Formula E. A Valencia sembra aver funzionato poco, tanto che diverse ore dopo la conclusione della gara la classifica è stata modificata. L'ordine d'arrivo ufficializzato al termine della corsa con il podio composto Nyck de Vries (Mercedes Eq), Nico Müller (Dragon Penske) e Stoffel Vandoorne (Mercedes Eq) è stato rivoluzionato dalla settima posizione in poi.

Sulla base della nuova graduatoria, che dovrebbe essere anche quella definitiva (finalmente), appena 9 piloti (e non 12) risultano aver tagliato regolarmente il traguardo. Anche Nick Cassidy (Envision Virgin), René Rast (Audi Sport) e Robin Frijns (Envision Virgin) salvano le loro posizion: 4°, 5° e 6°i. Il campione in carica Antonio Felix Da Costa (Ds Techeetah) “sorpreso” dalla decurtazione di energia alla vigilia dell'ultimo giro aveva chiuso settimo, ma è stato squalificato. La stessa sorta è toccatai anche Alex Lynn (Mahindra) e Sam Bird (Jaguar), anch'essi inizialmente nella Top 10.

Per effetto dell'intervento dei commissari, Lucas di Grassi (Audi Sport) ha guadagnato tre posizioni, passando dal decimo al settimo posto. Alle sue spalle Jacke Dennis (Bmw i Andretti) e Jean Eric Vergne (Ds Techeetah). Poi solo piloti non classificati. Il nuovo ordine d'arrivo ha comportato anche cambiamenti nelle graduatorie individuali e a squadre. Fra i piloti, quelli simbolicamente più significativi riguardano Frijns, che raggiunge Bird a quota 43 in terza posizione, e Dennis, che conquista i primi punti lasciando ad Andrè Lotterer (Porsche) la poco onorevole condizione di unico partecipante al campionato ancora fermo a 0 dopo 5 gare.

La Mercedes Eq resta prima con 105 punti, mentre la Jaguar perde due lunghezze restando seconda, ma a quota 82. Poi ci sono la Envision Virgin (58), la Ds Techeetah (51) e la Audi Sport (43) che scavalca la Dragon Penske (42). Domenica si corre il secondo ePrix di Valencia: partenza poco dopo le 14. Per la classifica ufficiale meglio aspettare il tardo pomeriggio.