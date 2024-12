Test ad Abu Dhabi, in F1 è già l'alba del 2025. Il Circus torna subito in pista per una giornata di test. Focus sui rookie

Ad appena 48 ore dalla chiusura di una stagione record, con ben 24 Gran Premi, la Formula 1 torna in pista, sempre ad Abu Dhabi, per una giornata di test collettivi che sarà già l'alba del 2025. Tutte e dieci le squadre schiereranno infatti due monoposto ciascuna: una dedicata ai rookie - ovvero i piloti che non hanno corso più di due GP - e una per gli altri. Teatro del test sempre Yas Marina: prima parte in programma dalle 6 alle 10 italiane; la seconda dalle 11 alle 15. Per l'esordio di Lewis Hamilton al volante della Ferrari bisognerà però attendere l'anno prossimo perché la Mercedes non lo ha liberato prima della scadenza del contratto, a fine dicembre, perché ancora impegnato in eventi promozionali. E' quindi ipotizzabile che il sette volte iridato a inizio gennaio provi a Fiorano un modello degli anni scorsi, per poi vederlo in pista nei test in Bahrain (26-28 febbraio). Con il benestare di Maranello, sarà invece nell'abitacolo della Williams Carlos Sainz, che ieri ha corso per l'ultima volta in rosso.

Sarà soprattutto l'occasione per testare la resa delle gomme: mentre i giovani utilizzeranno le mescole 2024 selezionate per questo GP, ai piloti titolari o, comunque, ufficiali toccherà il compito di saggiare la versione omologata di tutti i pneumatici - ad eccezione della mescola C1, la più dura, non adatta alle caratteristiche del tracciato - che Pirelli metterà a disposizione nel 2025. Diversi i volti nuovi attesi, per completare i programmi delle squadre che non hanno ancora svolto le due sessioni dedicate ai rookie. Con la partecipazione al GP del Brasile, Ollie Bearman ha perso questo status. La scelta della Ferrari é così ricaduta su Arthur Leclerc, che prenderà parte alla prima sessione di prove libere, affiancando il fratello Charles. Non ci dovrebbero essere dubbi sulla presenza di Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes. Al volante della McLaren ci sarà il messicano Patricio O'Ward. Si dovrebbe poi rivedere il 22enne britannico Luke Browning che, dopo le FP1 di venerdì, tornerà al volante della Williams. L'Aston Martin ha ufficializzato la presenza dello statunitense Jak Crawford (19 anni) e del brasiliano Felipe Drugovich. Dopo la sua partecipazione alle FP1 con la McLaren, il giapponese Ryo Hirakawa verrà prestato al team Haas per guidare la VF-24.

In casa Alpine il rookie designato é l'australiano Jack Doohan, figlio del grande Michael, vincitore di cinque motomondiali consecutivi nella classe 500. Gabriel Bortoleto, 20 anni, anche lui brasiliano e fresco vincitore del mondiale di F2, proverà la Stake Sauber che l'anno prossimo sarà la sua macchina in F1. Ultimo strascico della stagione appena terminata, Max Verstappen sarà a Kigali (Ruanda) la prossima settimana per scontare la sanzione inflittagli a novembre dalla Fia, dopo l'espressione volgare usata per descrivere la propria Red Bull, nella conferenza stampa al Gran Premio di Singapore. I «lavori socialmente utili» dell'olandese quattro volte campione del mondo consisteranno nell'affiancare i giovani piloti impegnati nel programma «Fia Affordable Cross Car» organizzato dal Ruanda Automobil Club.