Test a Barcellona, 3° giorno: Bottas il leader, Verstappen e Leclerc vicini

Si è conclusa la sei giorni di test Formula 1 pre campionato. La sessione finale ha visto prevalere la Mercedes di Valtteri Bottas che con le gomme supersoft ha ottenuto il tempo di 1'16"196, quattro decimi più lento del crono che lo stesso pilota finlandese aveva realizzato una settimana fa. E proprio questo fattore porta a un grande punto interrogativo. La sensazione netta è che Mercedes, Ferrari e Red Bull-Honda si siano continuamente nascoste, come si è evidenziato in alcuni dei settori più veloci del tracciato catalano che ha ospitato le prove. Nel rettifilo opposto al paddock, i piloti dei suddetti team alzavano il piede quel tanto per togliere qualche decimo alla reale prestazione finale. Bluff o no, appare comunque piuttosto chiaro che la Mercedes è la monoposto meglio riuscita, anche alla luce del sistema DAS mostrato la scorsa settimana. La facilità con cui Bottas ed Hamilton hanno raggiunto certi riferimenti cronometrici, il passo tenuto in condizioni di gara in queste sei giornate, fa paura agli avversari. Ci sono stati, però, problemi di affidabilità inediti per la Mercedes, con ben tre power unit cambiate, e oggi per non avere ulteriori guai i piloti della W11 hanno guidato con mappature più tranquille.

La Ferrari, dopo le prime tre giornate di test in cui i dubbi sulle potenzialità della SF1000 erano tanti, ha mostrato questa settimana un volto migliore. Sebastian Vettel è stato il più veloce ieri, anche se con tempi non eccezionali, mentre Charles Leclerc oggi con le supersoft ha concluso in quarta posizione a un paio di decimi dal leader Bottas. Impressionante il lavoro svolto dal monegasco che ha coperto 177 giri senza riscontrare problemi tecnici e tenendo sempre un buon passo. La sensazione è che si possa fare ancora molto di più anche se il team principal Mattia Binotto continua a spargere pessimismo come mai si era visto prima in Ferrari: "Non andiamo a Melbourne convinti di poter lottare per la vittoria, poi vedremo cosa succede. Ogni team ha i suoi problemi, magari di affidabilità, ma non siamo soddisfatti della prestazione". Parole che stordiscono. C'è chi sottovoce, all'interno del team, sostiene che la SF1000 in realtà è più che competitiva, e chi suggerisce che in realtà ci sono problemi reali. Impossibile saperne di più in questo ginepraio di commenti che tendono a sviare chi cerca di conoscere semplicemente la realtà.

Poi, c'è la Red Bull che ha svolto in queste giornate prove mirate sulla lunga durata, per verificare al meglio l'affidabilità del motore Honda. Oggi, però, Max Verstappen ha potuto tentare una sorta di qualifica con gomme soft e si è portato a meno di un decimo dalla Mercedes di Bottas. Buoni segnali. Anche per lui vale il discorso fatto per Mercedes e Ferrari: è questo il vero valore della RB16 o anche lui ha alzato il piede destro? Optiamo per la seconda ipotesi. Il suo compagno Alexander Albon ha invece girato al mattino utilizzando per lo più gomme dure.

Per quanto riguarda gli "altri", buone notizie arrivano dalla Renault. Nei giorni scorsi non aveva mai cercato la prestazione da qualifica, lo ha fatto oggi con Daniel Ricciardo e con le gomme supersoft è arrivato il terzo tempo assoluto, davanti addirittura alla Ferrari di Leclerc. Bene anche l'altro pilota Esteban Ocon, poco distante. Più serena è stata oggi la Racing Point-Mercedes che non ha puntato al tempone con Sergio Perez. Stesso discorso per la McLaren-Renault con Carlos Sainz.

Ora non resta che aspettare il weekend del 15 marzo quando si disputerà la prima prova del campionato a Melbourne, Australia. Ma i dubbi sono tanti, il Coronavirus è una minaccia anche a quelle latitudini e in queste giornate si è discusso a lungo per capire se la F1 e tutto il carrozzone che si porta dietro potranno avere libero accesso al Paese.

enerdì 28 febbraio 2020, 3° giorno

1 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'16"196 - 77 giri - gomme supersoft

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'16"269 - 44 - soft

3 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'16"276 - 65 - supersoft

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'16"360 - 177 - supersoft

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'16"410 - 90 - supersoft

6 - Esteban Ocon (Renault) - 1'16"433 - 71 - supersoft

7 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'16"634 - 153 - supersoft

8 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'16"820 - 159 - soft

9 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'16"871 - 143 - supersoft

10 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'16"914 - 157 - soft

11 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'17"037 - 86 - medie

12 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'17"415 - 115 - medie

13 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'17"495 - 25 - ‍medie

14 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'17"803 - 59 - soft