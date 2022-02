Test a Barcellona, 3° giorno: Hamilton e Russell con la Mercedes spaventano tutti

Cala il sipario sui test F1 di Barcellona, prima occasione di confronto collettivo per le vetture della rivoluzione aerodinamica, e il miglior tempo della settimana lo ha siglato Lewis Hamilton a un paio di minuti dal termine: 1'19"138 con gomme C5, le più prestazionali. Il sette volte iridato si era portato in vetta già alle 17:45 in 1'19"141, con la mescola C4, poi ha ritoccato il limite solo di un soffio. Hamilton poteva spingersi ancora oltre nel suo ultimo tentativo, ma ha rallentato: si è tenuto del margine? Lewis ha comunque tolto il primato al compagno di squadra George Russell, che al mattino aveva fermato i cronometri in 1'19"233, sempre con le Pirelli C5. Per il team campione in carica è stata una giornata intensa, con ben 160 giri effettuati, 94 dei quali da Hamilton che oggi ha primeggiato anche su questo fronte, a pari merito con Alex Albon.

Terzo tempo per Sergio Perez con la Red Bull, in 1'19"556: il messicano, subentrato dopo pranzo a Max Verstappen, ha recuperato un po' dei chilometri persi ieri per un problema al cambio. Da notare che il best lap di Perez è arrivato con gomme C3, meno performanti rispetto a quelle usate in Mercedes, così come in mattinata era stato per Verstappen. Anche la Ferrari è rimasta sulle C3, occupando la sesta e la settima posizione nella graduatoria odierna. Nel pomeriggio, Carlos Sainz ha ereditato il volante da Charles Leclerc, macinando a sua volta un gran numero di giri (88). Lo spagnolo sembra aver viaggiato a serbatoio carico, e qualche avversario ritiene la SF-75 temibile sul passo-gara. Siamo appena all'inizio, ma la squadra di Maranello chiude la trasferta catalana con il maggior chilometraggio coperto.

Marcia costante per la Williams, che oltre ad Albon ha fatto percorrere qualche giro in mattinata a Nicholas Latifi. La McLaren sembra aver cercato un lavoro più di "sostanza", dopo aver viaggiato spesso al vertice nelle prime due giornate, sia con Daniel Ricciardo che con Lando Norris.Venerdì da dimenticare, invece, per quattro team costretti a chiudere in anticipo il lavoro: l'Alpine quasi subito, per il guasto idraulico avuto alle 9:45 da Fernando Alonso; l'AlphaTauri per i danni rimediati con il crash di Pierre Gasly in curva 5; e poi anche Aston Martin e Haas, perché i problemi che avevano fermato Sebastian Vettel (comunque quinto assoluto con gomme C5) e Nikita Mazepin si sono rivelati più lunghi del previsto da sistemare. E così, contrariamente ai programmi, i rispettivi compagni Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll e Mick Schumacher non hanno nemmeno potuto calarsi nell'abitacolo. Se ne riparla fra due settimane per i test in Bahrain.

Alpine, AlphaTauri, Aston Martin e Haas, quindi, non hanno potuto collaudare i pneumatici intermedi e wet, sul tracciato bagnato artificialmente con i camion alla ripresa dopo l'ora di riposo. L'esperimento è durato più o meno fino alle 15:20, quando la pista era ormai di nuovo asciuta e i piloti hanno ricominciato a utilizzare le slick, seppur con un grip da "ricostruire". Non è andata bene nemmeno a Valtteri Bottas, che ha accumulato appena 10 giri con l'Alfa Romeo: davvero sfortunato il finlandese in questa tre-giorni, in cui ha accumulato appena 54 passaggi. Persino il compagno Guanyu Zhou in mattinata ne aveva messe assieme 41, fino al suo secondo stop per problemi di affidabilità.

Venerdì 25 febbraio 2022, 3° giorno

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'19"138 - 94 giri - C5

2 - George Russell (Mercedes) - 1'19"233 - 66 - C5

3 - Sergio Perez (Red Bull Honda) - 1'19"556 - 74 - C4

4 - Max Verstappen (Red Bull Honda) - 1'19"756 - 59 - C3

5 - Sebastian Vettel (Aston Martin Mercedes) - 1'19"824 - 48 - C5

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'19"831 - 44 - C3

7 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'20"072 - 92 - C3

8 - Alex Albon (Williams Mercedes) - 1'20"318 - 94 - C4

9 - Nicholas Latifi (Williams Mercedes) - 1'20"699 - 13 - C4

10 - Daniel Ricciardo (McLaren Mercedes) - 1'20"790 - 86 - C3

11 - Lando Norris (McLaren Mercedes) - 1'20"827 - - C3 - 52

12 - Fernando Alonso (Alpine Renault) - 1'21"242 - 12 - C3

13 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo Ferrari) - 1'21"939 - 41 - C3

14 - Pierre Gasly (AlphaTauri Honda) - 1'22"469 - 40 - C2

15 - Nikita Mazepin (Haas Ferrari) - 1'26"229 - 9 - C3

16 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo Ferrari) - 1'30"433 - 10 - C3