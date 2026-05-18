Test Montmelò, Acosta il più veloce davanti a Quartararo e Bastianini. Aprilia, “nessuna frattura per Martin”

Pedro Acosta è il più veloce nei test MotoGp sul circuito di Montmelò, chiusi in largo anticipo per la pioggia rispetto all'orario previsto delle 18. Lo spagnolo della Ktm gira in 1'38«767 precedendo il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1'28«831) e i compagni di marca Enea Bastianini (1'38«884) e il connazionale Maverick Vinales (1'38«957). Decimo e undicesimo tempo per Francesco 'Pecco' Bagnaia (1'39«319) con la Ducati e Marco Bezzecchi (1'39«559) con l'Aprilia.

«A seguito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Jorge Martin presso l’Ospedale Università Dexeus di Barcellona, non risultano fratture». Così l'Aprilia in una nota ufficiale in merito alle condizioni del proprio pilota caduto nei test MotoGp sul circuito del Montmelò.