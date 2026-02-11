Test a Sakhir, 1° giorno: cambiano le regole, ma si ripete la sfida Norris-Verstappen. Leclerc buon terzo

E' il campione del mondo e per ribadirlo al meglio si è stampato un bel numero 1 sulla tuta, precisamente sulla schiena. Oltre che averlo ben visibile sulla sua McLaren-Mercedes. Lando Norris, nel primo giorno dei test collettivi a Sakhir (Bahram, ha segnato il milgior crono in 1'34"669.

L'inglese ha preso il volante nel pomeriggio prendendo il posto del compagno Oscar Piastri, il quale ha fatto sapere di avere rinnovato lo staff personale, pur mantenendo sempre più che attiva la collaborazione con l'ex F1 Mark Webber. Piastri iha concluso quinto col tempo registrato al mattino di 1'35"602.

Vicino alla McLaren, la Red Bull-Ford di Max Verstappen. L'olandese ha girato tutto il giorno completando ben 136 giri. E' stato il più veloce nel turno del mattino con 1'35"433, poi nettamente abbassato fino a chiudere in 1'34"798. poco più di un decimo (129 millesimi) da Norris. Decisamente un ottimo avvio per la Red Bull che, con la collaborazione della Ford, si è costruita in casa la power unit.

Bene anche la Ferrari che, come già si era evidenziato nei test privati in Spagna. è risultata affidabile e anche veloce. Charles Leclerc ha guidato nel pomeriggio coprendo 80 tornate. Per lui il terzo crono in 1'35"190, poco più di mezzo secondo dal vertice. Il monegasco è stato prudente nel commentare a fine giornata, ma le impresisoni sono positive.

Lewis Hamilton ha girato al mattino realizzando il tempo di 1'36"433. Come era stato annunciato, il sette volte iridato non ha più Riccardo Adami come ingegnere di pista, bensì Carlos Santi, che era al fianco di Kimi Raikkonen quando il finladese correva per il team di Maranello. Ma non sembra che la presenza di Santi possa essere garantita per tutta la stagione e questa possibilità non è piaciuta per niente ad Hamilton. Comprensibile.

Bel test per la Haas-Ferrari che ha messo sotto torchio Esteban Ocon. Il francese, a cui non sono mancate le critiche del team principal Ayao Komatsu per un 2025 sotto le aspettative, è passato davanti ai box per 115 volte stampando il quarto tempo.

La Mercedes ha concluso al sesto posto con George Russell, 1'36"108 ottenuto nel turno del mattino. Nel pomeriggio si è infilato nell'abitacolo della W17 Andrea Antonelli, ma un problema tecnico lo ha costretto a lungo ai box. Per lui appena 30 giri e l'11esima posizione finale. Posizioni inattese per la Mercedes che viene data per grande favorita.

Sospiro di sollievo in casa Alpine-Mercedes. Dopo il problema tecnico che aveva fermato al mattino Franco Colapinto, nel pomeriggio Pierre Gasly ha girato con una certa costanza terminando settimo, ma lontano dal vertice di un paio di secondi.

L'Audi Sauber ha sofferto un problema tecnico con Nico Hulkenberg nel pomeriggio, ma ci si è ripresi rapidamente e alla fine il tedesco ha completato 73 giri. Giornata piena per la Williams-Mercedes che ha utilizzato al mattino Carlos Sainz ed Alexander Albon. Avendo saltato i test privati di Montmelò, la mole di lavoro è stata notevole.

La Cadillac ha provato al matitno con Valtteri Bottas (1'39"150) e nel pomeriggio con Sergio Perez (1'38"221). Tempi vicini tra i due esperti piloti al rientro in F1 dopo un anno sabbatico, ma lontanissimi dal vertice, 4"5. Non è andata meglio alla Aston Martin-Honda, in pista con Lance Stroll.

Mercoledì 11 febbraio 2026, i migliori tempi del primo giorno

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - ​1'34"669 - 58 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'34"798 - 136

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'35"190 - 80

4 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'35"578 - 115

5 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'35"602 - 54

6 - George Russell (Mercedes) - 1'36"108 - 56

7 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'36"433 - 52

8 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'36"765 - 49

9 - Nico Hulkenberg (Audi Sauber) - 1'36"861 - 73

10 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'37"437 - 68

11 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'37"629 - 30

12 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'37"945 - 75

13 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'38"221 - 77

14 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'38"828 - 58

15 - Gabriel Bortoletoo (Audi Sauber) - 1'38"871 - 49

16 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'39"150 - 49

17 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'39"883 - 36

18 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'40"330 - 28