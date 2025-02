Test a Sakhir, 1° turno: il rookie 18enne Antonelli porta la Mercedes al comando, Hamilton quinto con la Ferrari

Se il buongiorno si vede dal mattino, beh, per Andrea Kimi Antonelli la giornata la si può definire più che positiva. Il 18enne bolognese non si è fatto tanti problemi e nella sua prima uscita ufficiale con la nuova Mercedes W16 su circuito di Sakhir ha realizzato il primo crono assoluto. Nel turno che ha aperto la tre giorni di prove collettive, Antonelli ha svolto accuratamente un lungo lavoro composto da diversi long run con gomme C3, quelle medie. Con Yuki Tsunoda, Antonelli è il pilota che ha totalizzato il maggior numero di giri, 78, un bel malloppo di chilometri, senza commettere sbavature. E alla fine è anche arrivata la prima posizione grazie al tempo di 1'31"478. Non male proprio.

Il secondo riferimento cronometrico, lo ha siglato Liam Lawson con la Red Bull RB21-Honda. Il neozelandese, protagonista anche di un quasi testacoda, ha chiuso il turno in 1'31"560. Per lui 58 giri e qualche sosta ai box per effettuare alcune modifiche. A differenza di Antonelli, che ha usato solo gomme medie, Lawson ha percorso un paio di run con le hard. Buon avvio per la Williams FW47-Mercedes. Al volante, Alexander Albon che per un lungo periodo ha occupato la prima posizione. Albon ha iniziato la sessione con gomme hard passando poi alle medie. Il suo tempo finale è risultato di 1'31"573, 63 le tornate compiute.

La Racing Bulls 02-Honda si è presa la quarta prestazione del mattino con Tsunoda. Come detto, il giapponese ha coperto 78 giri traendo valide indicazioni. La Ferrari SF25 chiude il turno in quinta posizione. A portarla in pista, Lewis Hamilton che ha terminato in 1'31"834 e 70 giri effettuati. L'inglese ha utilizzato sempre gomme medie (le hard sono state montate soltanto da Albon, Lawson e Bearman), ha effettuato diversi long-run e anche numerose prove di partenza dal termine della corsia box.

A seguire, Jack Doohan con la Alpine A525-Renault, poi la Aston Martin AMR25 condotta da Fernando Alonso. Lo spagnolo è rimasto a lungo ai box per permettere una serie di lavori sulla sua monoposto. E' il team che ha svolto meno giri, 46. Sessione serena per la McLaren MCL39 che ha impiegato Oscar Piastri. La ottava posizione non deve preoccupare, Piastri (1'32"084) ha svolto long-run probabilmente a serbatoio pieni. A seguire, la Sauber e la Haas, entrambe motorizzate Ferrari, con Nico Hulkenberg ed Oliver Bearman.

Mercoledì 26 febbraio 2025, 1° turno

1 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'31"428 - 78 giri

2 - Liam Lawson (Red Bull-Honda) - 1'31"560 - 58

3 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'31"573 - 63

4 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'31"610 - 78

5 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'31"834 - 70

6 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'31"841 - 68

7 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"874 - 46

8 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'32"084 - 66

9 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'32"169 - 55

10 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'35"522 - 72