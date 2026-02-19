Test a Sakhir 2, 2° giorno: Antonelli e la Mercedes al comando, giornata storta per la Ferrari

Come nel terzo giorno dei test di Sakhir della scorsa settimana, Andrea Kimi Antonelli ha ritrovato la vetta della classifica. Nel quarto turno del secondo giorno, il pilota bolognese si è portato al comando abbassando il limite a 1'32"803. Un bel balzo considerando che il miglior crono di mercoledì era del compagno George Russell in 1'33"459 e questa mattina Lando Norris lo aveva ritoccato in 1'33"453. Ricordiamo sempre che la pole 2025 a Sakhir di Oscar Piastri è stata di 1'29"841.

Segnale che i margini di miglioramento delle attuali monoposto di F1 sono ancora molto ampi, come del resto abbiamo sempre sottolineato e come lo sostengono gli stessi team principal. Tanto che a Melbourne, sede della prova di apertura del mondiale 2026, sarà difficile trovare una squadra già perfettamente in linea con le complicate nuove power unit.



Mercedes molto affidabile, con Russell che stamane ha coperto 77 giri, Antonelli ne ha aggiunti 79 nel pomeriggio. Si è confermata al vertice la McLaren-Mercedes. Piastri ha colto il secondo crono in 1'32"861 a 58 centesimi da Antonelli. Anche l'australiano è quindi riuscito a infrangere la barriera dell'1'33". La McLaren ha totalizzato 72 tornate con Norris al mattino e 86 con Piastri.

Bene anche la Red Bull-Ford. Superato l'inconveniente tecnico di mercoledì che aveva afflitto Isack Hadjar, Max Verstappen è passato davanti ai box per 139 volte chiudendo col miglior riscontro cronometrico di 1'33"162 equivalente alla terza posizione.

Costretto ai box per tutta la mattinata, Lewis Hamilton nel pomeriggio ha potuto girare serenamente coprendo 78 giri e realizzando il quarto crono in 1'33"408. La Ferrari si ritrova così a 6 decimi da Antonelli, ma paga il tempo perso nel corso del terzo turno e anche un paio di errori dell'inglese. Sarà interessante vedere le prestazioni della SF-26 domani, con Charles Leclerc, augurandoci che sia libero da problemi tecnici.

In netta risalita la Alpine-Mercedes, sesta con Franco Colapinto che ha coperto 120 giri. L'Alpine non era mai scesa sotto l'1'35", Colapinto ha ottenuto il tempo di 1'33"818. E notevole anche il recupero dell'Audi Sauber che è passata dall'1'35"263 di Gabriel Bortoleto nel terzo turno all'1'33"987 di Nico Hulkenberg nella quarta sessione. Risolti i problemi idraulici avuti dal brasiliano al mattino.

Segnale incontrovertibile che le squadre stanno prendendo sempre più confidenza con il pacchetto tecnico e cominciano a chiedere ai loro piloti di spingere di più sull'acceleratore.

Fernando Alonso si è dovuto fermare lungo il tracciato con la Aston Martin-Honda. Continua il momento negativo per la squadra di Lawrence Stroll e un Adrian Newey sempre più rabbuiato nel vedere costanti problematiche e tempi sul giro molto alti. Per la Cadillac-Ferrari, buoni segnali arrivano dai 108 giri percorsi tra Sergio Perez e Valtteri Bottas. Il messicano ha ottenuto un discreto tempo con le Pirelli a mescola morbida, il finlandese ha girato con la mescola dura.

Giovedì 19 febbraio 2026, i migliori tempi del secondo giorno

1 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'32"803 - 79 giri - 4° turno

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'32"861 - 86 - 4° turno

3 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'33"162 - 139 - 3°/4° turno

4 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'33"408 - 78 - 3°/4° turno

5 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'33"453 - 72 - 3° turno

6 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'33"818 - 120 - 3°/4° turno

7 - Nico Hulkenberg (Audi Sauber) - 1'33"987 - 73 - 4° turno

8 - George Russell (Mercedes) - 1'34"111 - 77 - 3° turno

9 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'34"201 - 58 - 4° turno

10 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'34"532 - 106 - 3°/4° turno

11 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'34"555 - 117 - 3°/4° turno

12 - Gabriel Bortoleto (Audi Sauber) - 1'35"263 - 29 - 3° turno

13 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'35"279 - 69 - 3° turno

14 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'35"369 - 50 - 4° turno

15 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'37"472 - 68 - 3°/4° turno

16 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'40"193 - 58 - 3° turno