Test a Sakhir, 3° giorno finale: Antonelli leader con la Mercedes davanti a Russell, Ferrari terza con Hamilton

George Russell nel turno del mattino, Andrea Kimi Antonelli nella sessione del pomeriggio. Dimenticato il problema alla power unit emerso nelle prime ore della giornata di giovedì, che aveva costretto il bolognese a non girare nel suo turno, la Mercedes si è rifatta con gli interessi mostrando velocità e affidabilità. Russell nel quinto turno della tre giorni di test ha segnato il miglior tempo in 1'33"918, poi nel pomeriggio (sesta sessione finale) Antonelli lo ha battuto realizzando il crono di 1'33"669. Notevole l'adattamento di Antonelli che ha preceduto il compagno di squadra di 249 millesimi. La Mercedes, con i suoi due piloti, è stato l'unico team a scendere sotto il limite dell'1'34" e piano piano, molto piano, ci si è avvicinati un po' di più al tempo della pole registrata nel GP del Bahrain del 2025 da Oscar Piastri, 1'29"841.

Il team di Toto Wolff è sempre nel mirino dei rivali per quanto riguarda la power unit. Secondo i rivali, Mercedes avrebbe aggirato la regola del limite del rapporto massimo di compressione di 16:1 che la FIA verifica con la power unit a freddo. Quando il motore è in funzione, dunque ad alte temperature, il rapporto di compressione aumenterebbe. Secondo voci di paddock però, la FIA avrebbe reagito alle accuse degli altri team effettuando un controlla a caldo, in gran segreto, sulla power unit Mercedes e tutto sarebbe risultato regolare.

Ancora bene la Ferrari, che era stata la più veloce nella giornata di giovecdì con Charles Leclerc.con 1'34"273. Lewis Hamilton ha fatto meglio realizzando il tempo, il terzo assoluto, in 1'34"209 a 540 millesimi da Antonelli. Ancora una dimostrazione di grande affidabilità della SF-26 con Hamilton che ha totalizzato 150 giri, la Mercedes con i due piloti in azione, 139. Proprio alla fine della sessione pomeridiana, Hamilton ha parcheggiato la sua Ferrari a bordo pista, probabilmente per mancanza di carburtante. Oscar Piastri ha proseguito il lavoro di sviluppo della McLaren-Mercedes. L'australiano è risultato quarto con 1'34"549 e tanti chilometri percorsi per un totale di 161 giri. In Red Bull hanno diviso il lavoro tra i due piloti. 120 le tornate percorse con Max Verstappen di poco davanti al compagno Isack Hadjar, 1'35"341 contro 1'35"610.

Verstappen ha espresso parere negativo sulle nuove monoposto di F1, poco piacevoli da guidare, paragonandole a delle vetture di Formula E (la serie elettrica) con gli steroidi. Ma sia Russell sia Lando Norris hanno bocciato il parere dell'olandese affermando che serve più tempo per dare un giudizio definitivo e che... se non gli piace può sempre cambiare categoria. Settima prestazione per la Haas-Ferrari condotta da Esteban Ocon. Il francese ha chiuso in 1'35"753, vicino alla Red Bull, il compagno Oliver Bearman è nono in 1'35"972. Sono 145 i giri accumulati dalla Haas. Dopo un avvio dei test non felice, la Alpine-Mercedes sta migliorando sempre più e Franco Colapinto è ottavo in 1'35"806 con 144 giri sulle spalle.

L'Audi ha come obiettivo la ricerca dell'affidabilità e piano piano la sta trovando. La Casa tedesca, al debutto in F1 e diretta da Mattia Binotto, ha mandato in pista i suoi due piloti: Nico Hulkenberg è decimo, 15esimo Gabriel Bortoleto. Le prestazioni non sono esaltanti, ma meglio va con i chilometri realizzati, 118 giri in totale. 146 le tornate della Williams-Mercedes con i suoi due piloti, Alexander Albon e Carlos Sainz. Racing Bulls-Ford ha messo sotto torchio Liam Lawson, 119 giri, tempi alti. Cadillac e Aston Martin le note negative di questa tre giorni di test. Se il team americano ha la scusante di essere al debutto assoluto (l'Audi si è legata alla storica Sauber) peggio va alla Aston Martin-Honda. Cadillac al mattino si è fermata in pista con Valtteri Bottas dopo soli 37 giri, Sergio Perez ne ha completati nel pomeriggio 67, con un tempo che rimane alto, 3"696 dalla vetta. Lance Stroll con la Aston Martin è invece a 4"496 da Antonelli e ha realizzato solo 72 giri.

Venerdì 13 febbraio 2026, i migliori tempi della terza giornata

1 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'33"669 - 61 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 1'33"918 - 78

3 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'34"209 - 150

4 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'34"549 - 161

5 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'35"341 - 61

6 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'35"610 - 59

7 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'35"753 - 75

8 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'35"806 - 144

9 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'35"972 - 70

10 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'36"291 - 58

11 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'36"665 - 78

12 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'36"808 - 119

13 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'37"186 - 68

14 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'37"365 - 67

15 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'37"536 - 60

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'38"165 - 72

17 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'38"772 - 37