Test a Sakhir, 3° turno: Hamilton porta la Ferrari in prima posizione davanti alla Mercedes di Russell

Secondo giorno e terzo turno di prove per la F1 sul circuito di Sakhir. Una sessione che ha visto primeggiare la Ferrari con Lewis Hamilton, protagonista di una eccellente progressione con le gomme medie e autore di un interessante serie di long-run che fanno ben sperare il box diretto da Frederic Vasseur.

Hamilton si è portato in cima alla classifica con il tempo di 1'29"379 (mercoledì il miglior crono è stato di Lando Norris in 1'30"430). Da segnalare l'arrivo nel paddock del presidente Ferrari John Elkann. Anche oggi, le temperature sono basse (15 gradi) e addirittura per almeno un'oretta nessuno è sceso in pista perché ha piovuto.

Hamilton ha avuto la meglio sulla Mercedes guidata stamane da George Russell. L'inglese come il connazionale ha girato con le Pirelli medie svolgendo dei long-run e poi tentando anche giri veloci. Alla fine si è portato a 4 decimi dalla Ferrari totalizzando il maggior numero di giri, 71.

Diciamo che in questo turno, Ferrari e Mercedes hanno cominciato a scoprire le carte a differenza della Red Bull-Honda, che ha schierato Liam Lawson, e la McLaren-Mercedes, con Oscar Piastri, che si sono tenute su tempi più alti proseguendo nello sviluppo delle loro monoposto, svolgendo prove aero e con serbatoi benzina piuttosto carichi. Lawson è poi rimasto fermo per un problema alla pressione acqua.

Ha girato sempre con gomme hard la Williams-Mercedes con Carlos Sainz, brillante terzo in 1'30"090 e davanti alla Alpine-Renault di Pierre Gasly, quarto in 1'30"430. Nel box del costruttore francese si è presentato il consigliere Flavio Briatore. Ancora senza acuti la Aston Martin-Mercedes, quinta con Fernando Alonso e a 1"321 da Hamilton. Come ieri, la Haas-Ferrari rimane piuttosto lontana dai riferimenti cronometrici seguendo, come dicono, un lavoro finalizzato al puro sviluppo della VF-25.

Giovedì 27 febbraio 2025, 3° turno

1 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'29"379 - 45 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 1'29"778 - 71

3 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'30"090 - 44

4 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'30"430 - 40

5 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'30"700 - 45

6 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'30"793 - 46

7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'30"821 - 44

8 - Liam Lawson (Red Bull-Honda) - 1'31"233 - 28

9 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'31"457 - 56

10 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'33"071 - 69