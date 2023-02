Test F1 a Sakhir, terzo e ultimo giorno: Perez con la Red Bull il più veloce, Ferrari un punto interrogativo

Come sempre accade nelle giornate dei test collettivi pre campionato, accade che nella parte finale dell'ultimissimo turno della giornata finale, i team lanciano in pista i propri piloti in condizioni di qualifica per verificare la bontà del lavoro svolto. Sergio Perez e la Red Bull non avevano cercato il tempo finché il messicano non ha montato le C4, proprio le gomme con cui la Ferrari al mattino con Charles Leclerc e nella prima parte del pomeriggio con Carlos Sainz, aveva dominato lasciando prevedere una doppietta. Il monegasco comandava la classifica con 1'31"024, lo spagnolo lo seguiva ad appena 12 millesimi in 1'31"'036.

Ma ecco che... Perez ha messo tutti in riga stampando un notevolissimo 1'30"305. Considerando l'ottimo passo gara tenuto per tre giorni sia da Sergio sia da Max Verstappen e la bontà del giro secco che la Red Bull ha potuto offrire, non ci sono molti dubbi sul fatto che la RB19 sia nuovamente la monoposto da battere. Del resto, Adrian Newey ha effettuato un miglioramento di una vettura già nata perfetta nel 2022 ed è un bene (per loro) che siano partiti al meglio perché non dimentichiamo che per via del budget cap infranto, dovranno sottostare a limitazioni nelle ore alla galleria del vento.

Toto Wolff si era detto preoccupato dal rendimento della W14 e anche Lewis Hamilton era piuttosto perplesso venerdì: "Ho faticato il secondo giorno rispetto al primo, per il GP sarà complicato per tutti con un solo giorno e mezzo in macchina", aveva detto. E come dargli torto riguardo ai pochissimi km a cui sono stati costretti i piloti da questa assurda regola che permette di effettuare appena tre giornate di test con una sola monoposto per team. Ma nella parte finale della sessione, Hamilton ha "indossato" le C5 ed ha strappato il secondo tempo a tre decimi e mezzo da Perez, che però aveva le C4. Comunque sia, un buon segnale per la Mercedes.

E sul giro secco la Sauber Alfa Romeo-Ferrari si è confermata una scomoda cliente. Dopo il super tempo di venerdì spiccato dal cinese Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas con le C5 ha terminato a 1 decimo e mezzo dalla Mercedes. Al di là dell'inconveniente tecnico che aveva fermato il finlandese nella sessione del mattino, la Sauber ha avuto un passo consistente per tutte e tre le giornate.

E la Ferrari? Eravamo pronti a raccontare la chiusura dei test con una doppietta. Nei primi momenti del secondo turno infatti, Carlos Sainz si era portato a 12 millesimi da Leclerc e si profilava una clamorosa doppietta per il team italiano. Ma Perez ha messo la freccia lasciando i piloti Ferrari a 7 decimi con le medesime gomme, le C4. Dunque, non mancano i punti interrogativi sulla SF-23 che ha visto l'Alpha Tauri-Honda di Yuki Tsunoda concludere ad appena un paio di decimi e poco più in là, la Haas-Ferrari di Kevin Magnussen. Sia il giapponese sia il danese hanno segnato quei tempi con le C4.

La Aston Martin-Mercedes, dopo le belle prestazioni offerte, è rimasta lontana con Fernando Alonso nono davanti a Felipe Drugovich che aveva girato al mattino. Male, malissimo, Alpine-Renault e McLaren-Mercedes oltre a una Williams-Mercedes che rischia di rimanere il fanalino di coda del mondiale.

Sabato 25 febbraio 2023, 3° giorno finale

1 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'30"305 - 133 giri - gomme C4

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'30"664 - 65 - C5

3 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'30"827 - 131 - C5

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'31"024 - 67 - C4

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'31"036 - 76 - C4

6 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'31"261 - 79 - C4

7 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'31"381 - 95 - C4

8 - George Russell (Mercedes) - 1'31"442 - 83 - C5

9 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"450 - 80 - C4

10 - Felipe Drugovich (Aston Martin-Mercedes) - 1'32"075 - 77 - C5

11 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'32"160 - 37 - C3

12 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'32"762 - 56 - C3

13 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'32"793 - 136 - C5

14 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'33"257 - 76 - C3

15 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'33"329 - 77 - C3

16 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'33"655 - 44 - C3

17 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 1'38"244 - 87 - C3