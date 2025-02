Test a Sakhir, 5° turno: la Ferrari di Leclerc comanda la classifica e precede un solido Antonelli con la Mercedes

Penultima sessione dei test collettivi della Formula 1 a Sakhir. Tempi più alti rispetto al turno pomeridiano di giovedì, tanto che Charles Leclerc, in cima alla classifica, ha segnato il miglior riferimento cronometrico in 1'30"811 mentre Carlos Sainz ieri aveva concluso in 1'29"348. La temperatura aria è leggermente salita, siamo sui 18 gradi, intanto è apparso il sole, ma non si è fermato il vento, sempre forte. Cosa veramente curiosa considerando che i test si stanno svolgendo in Bahrain, nel deserto praticamente, e invece si è incontrato un clima europeo autunnale.

Leclerc ha segnato il primo tempo con le gomme C3 medie nella fase iniziale della mattinata, confermando la bontà della SF-25 già emersa nelle precedenti sessioni. Ancora una prova solida per Andrea Kim Antonelli, il cui rendimento sta meravigliando. Il 18enne bolognese ha portato la Mercedes al secondo posto col tempo di 1'30"888, a soli 77 millesimi da Leclerc. Comincia a farsi vedere nelle zone alte della classifica la McLaren-Mercedes, terza con Lando Norris e sempre "da paura" nelle simulazioni gara.

A riposo ieri, oggi la Red Bull utilizza Max Verstappen. In mattinata ha concluso col quarto tempo, ma l'olandese non è parso per nulla soddisfatto. Il campiione del mondo è a 4 decimi dalla Ferrari ed ha preceduto di pochi centesimi la Alpine-Renault di Jack Doohan. Con la Williams-Mercedes c'è oggi Alexander Albon, sesto in 1'31"444, al posto di Sainz che detiene la "pole" di questi test.

Venerdì 28 febbraio 2025, 5° turno

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'30"811 - 66 giri

2 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'30"888 - 61

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'30"943 - 57

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'31"209 - 47

5 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'31"239 - 61

6 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'31"444 - 58

7 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'31"761 - 73

8 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'32"084 - 49

9 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'32"147 - 35

10 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'32"361 - 59