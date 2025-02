Test a Sakhir, 6° turno finale: Russell mette in riga Verstappen, Leclerc critica la Ferrari SF-25

La sessione che ha concluso la tre giorni di test collettivi della F1, l'unica programmata prima del GP di Australia del 16 marzo, ha visto emergere la Mercedes di George Russell. L'inglese nel finale del turno, concluse le simulazioni gara, si è lanciato in qualche giro veloce ed ha tolto la prima posizione alla Red Bull-Honda di Max Verstappen, secondo in 1'29"566, realizzando il crono di 1'29"545. Tempi nettamente più rapidi di quelli del mattino in cui Charles Leclerc era risultato primo in classifica con 1'30"811.

Se la Mercedes ha affrontato una tipologia di lavoro classica in questi tre giorni, la Red Bull ha invece fatto arrivare dalla Gran Bretagna alcune nuove parti, tra cui un'ala anteriore che Verstappen ha più volte messo a confronto con quella originaria della RB21, modificando le regolazioni. Segno che la Red Bull 2025 è tuttora in via di definizione. Verstappen, protagonista anche di un testacoda innocuo, ha totalizzato in tutta la giornata 81 giri, mentre Russell che ha girato soltanto nel pomeriggio, ne ha coperti 91. A dimostrazione che in Red Bull si è lavorato molto al box.

Terza prestazione per la Williams-Mercedes che si porta a casa il miglior tempo assoluto della tre giorni di prove ottenuto giovedì da Carlos Sainz in 1'29"348. Oggi ha girato il solo Alexander Albon, molto consistente con 137 tornate effettuate e un bel riscontro cronometrico, 1'29"650. Sarà la Williams la sorpresa della stagione? Quarto Oscar Piastri con una McLaren-Mercedes che ha proseguito a svolgere una serie infinita di simulazioni gara, tenendosi sempre su tempi nettamente migliori rispetto alla concorrenza.

La Ferrari oggi è parsa sottotono al di là della prima prestazione di Leclerc al mattino, ma con un crono alto. Proprio il monegasco, a differenza del racconto fornito da Lewis Hamilton giovedì, è parso poco soddisfatto. Leclerc ha raccontato di un bilanciamento difficile da trovare in questi tre giorni. Troppo pessimista o troppo realista? Soltanto Melbourne ci dirà quel che sarà il vero valore della Ferrari SF-25. Hamilton ha girato nel pomeriggio e si è fermato a 8 decimi dalla Mercedes di Russell. Nel finale, il sette volte campione del mondo è rimasto ai box forse per un problema tecnico, nessuna comunicazione è stata diramata. Da segnalare che in casa Aston Martin, Lance Stroll per indisposizione ha dovuto cedere il volante a Fernando Alonso.

Al termine delle sei sessioni, ecco i primi cinque tempi assoluti: Sainz 1'29"348, Hamilton 1'29"379, Leclerc 1'29"431, Russell 1'29"545, Verstappen 1'29"566.

Venerdì 28 febbraio 2025, i migliori tempi della giornata

1 - George Russell (Mercedes) - 1'29"545 - 6° turno

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'29"566 - 6° turno

3 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'29"690 - 6° turno

4 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'29"940 - 6° turno

5 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'30"040 - 6° turno

6 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'30"345 - 6° turno

7 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'30"497 - 6° turno

8 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'30"728 - 6° turno

9 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'30"811 - 5° turno

10 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'30"888 - 5° turno

11 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'30"943 - 5" turno

12 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'31"239 - 5° turno

13 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"699 - 5° turno

14 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'31"725 - 6° turno

15 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'31"751 - 5° turno

16 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'32"084 - 6° turno

17 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'32"147 - 5° turno

18 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'32"361 - 5° turno