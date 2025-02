Test Sepang, caduta anche per Di Giannantonio: frattura alla clavicola e operazione in vista

Altro infortunio nel test di Sepang della MotoGp in vista dell'inizio di stagione. Dopo la caduta e la frattura a mano e piede dello spagnolo Jorge Martin con la sua Aprilia, è arrivata la caduta e l'infortunio anche per Fabio Di Giannantonio che inizia la stagione 2025 come era finita la precedente, con un infortunio sempre alla spalla sinistra. Il pilota romano del VR46 Racing Team a fine turno della 1a giornata di test si è procurato una frattura alla clavicola della spalla sinistra, ma il problema dovrebbe essere meno serio rispetto a quello dell'anno scorso anche se il pilota volerà in Italia stasera per sottoporsi ad un intervento chirurgico, probabilmente tra sabato e lunedì.