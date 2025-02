Tocca alla Ferrari, a Londra ovazione per Hamilton: «Mi sento pieno di energia» e Leclerc: «Un onore la Rossa»

Un assordante boato ha accolto sul palco della O2 Arena di Londra l'idolo di casa Lewis Hamilton, che ha presentato la nuova livrea della Ferrari SF-25 nel corso della serata di gala organizzata dal circus automobilistico per celebrare i 75 anni di Formula 1. In attesa di conoscere le novità tecnologiche della nuova monoposto di Maranello, spicca - da un punto cromatico - la novità del rosso scelto per colorare la carrozzeria: rinuncia al tradizionale «rosso corsa» Ferrari, per una tonalità più scura, che crea un effetto opaco, quasi ruvido.

E' arrivato il momento della Ferrari per la presentazione della nuova livrea alla O2 di Londra in cui prima si ricordano i 127 anni dalla nascita di Enzo Ferrari. Poi l'immagine della livrea della monoposto in un rosso più intenso, con più bianco nella parte posteriore. Solo dopo l’evento di Londra la Scuderia diffonderà le prime immagini e le caratteristiche tecniche della nuova SF-25. Ovazione per i piloti della scuderia di Maranello Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

«La parola è realizzare il sogno d'infanzia di diventare campione del mondo, ma quella più adatta oggi è 'onore', di far parte di questo team, sono cresciuto con il sogno rosso, sto vivendo questo sogno e sono estremamente onorato di far parte di questo team e spero di scrivere la storia al fianco di Lewis», le parole di Leclerc. «Come state Londra, tutto bene? E' una serata davvero grandiosa e la parola che ho in mente è 'rinvigorente', mi sento pieno di energia di vita, perchè è tutto nuovo per me e sono concentrato su quello che ho davanti a me, sono fiero di essere in questo team, è tutto nuovo ed entusiasmante», ha aggiunto Hamilton.