Toro Rosso cambia nome, il team di Fenza dal 2020 si chiamerà Alpha Tauri

FAENZA - Dal 2020, il team Toro Rosso dovrebbe cambiare nome in Alpha Tauri. Nel 2006, quando Dieter Mateschitz creò la squadra Junior rilevando la Minardi, decise di darle il nome di Toro Rosso, del resto con poca fantasia essendo la traduzione italiana della sua azienda Red Bull e della squadra principale nel Mondiale F1. Dalla prossima stagione, la scelta di dare una svolta e battezzare il team con sede a Faenza come Alpha Tauri (stella appartenente alla costellazione del Toro), che non è altro che il marchio di moda del gruppo lanciato nel 2016. Dal punto di vista della Commissione F1, non dovrebbero esserci problemi per il cambio di nome. Di sicuro però, non una brillante idea considerando che potrebbe creare confusione tra gli appassionati con il team Alfa Romeo...