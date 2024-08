Toto Wolff conferma Antonelli nel primo turno libero del GP d'Italia a Monza

Andrea kimi Antonelli il prossimo fine settimana sarà a Monza per disputare la tappa del campionato di Formula 2, ma... non solo. Venerdì mattina, il 18enne bolognese (festeggiati proprio oggi 25 agosto) si sposterà dal paddock della serie cadetta (che lo vede al settimo posto in campionato) per entrare in quello della Formula 1. Lo farà con la tuta e il casco, si presenterà nel box della Mercedes e salirà sulla Mercedes di George Russell per partecipare per la prima volta in carriera ad un turno libero ufficiale di F1.

Il gran giorno è arrivato e a differenza di quel che si pensava, Antonelli non guiderà la Williams bensì proprio la Mercedes, che a Monza dovrebbe anche ufficializzare il suo ingaggio per la stagione 2025 al fianco di Russell. Toto Wolff ha confermato la presenza di Antonelli nella FP1 di Monza. L'ultimo italiano apparso in un weekend ufficiale della F1 è stato Antonio Giovinazzi, che dopo le tre stagioni con la Sauber, nel 2022 ha partecipato alla FP1 di Austin (e prima ancora di Monza) con la Haas.

