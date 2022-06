Totopiloti FE, Lotterer resta in Porsche, ma passa al progetto Wec Imsa. McLaren pensa a Rosenqvist

STOCCARDA – Il totopiloti in vista della nona stagione è cominciato da tempo. Le certezze sono ancora pochissime, anche perché oltre all'addio alla Formula E della Mercedes, alla quale è subentrata la McLaren Racing, ci sono anche il debutto della Maserati e il ritorno della tedesca Abt. Più di altri anni, il prossimo campionato sarà influenzato dalle scelte di vari costruttori di concentrarsi anche sull'Endurance (Wec) e sull'edizione dei 100 anni della Le Mans.

Almeno ufficialmente, Andrè Lotterer lascerà la scuderia Porsche del circuito elettrico per impegnarsi nel progetto che la casa di Stoccarda ha deciso avviare con l'americana Penske Motorsport nel World Endurance Championship e nell'Imsa, la competizione nord americana riservata ai prototipi. Tutte le indiscrezioni danno il portoghese già campione del mondo Antonio Felix Da Costa quale suo successore e nuovo compagno di squadra di Pascal Wehrlein.

L'altro pilota della Ds (non è ancora chiaro se la scuderia di riferimento resterà la cinese Techeetah), Jean Eric Vergne, dovrebbe restare nel circuito che già vinto due volte e nel quale è in corsa per un terzo successo (alla vigilia dell'ePrix del Marocco è secondo a 5 punti della vetta) malgrado il suo impegno con Peugeot (altro brand del gruppo Stellantis) nel Wec. Due spostamenti “sicuri” sono quelli di Sébastien Buemi e di Robin Frijns. Lo svizzero lascia Nissan dopo 8 stagioni di cooperazione ininterrotta con la scuderia e.dams (prima con Renault, con la quale ha vinto molto, e poi con Nissan, con la quale ha vinto meno: una volta solo) per raggiungere Nick Cassidy alla Envision, che dal prossimo campionato avrà le monoposto Jaguar.

L'olandese passerebbe dal team britannico a quello tedesco della Abt, che ritorna nel circuito dopo l'addio di Audi alla Formula E e la mancata intesa per riprendersi la squadra. Non sono ancora chiari i destini dei piloti lasciati orfani da Mercedes, ossia Stoffel Vandoorne e Nyck De Vries, l'altro olandese dei circuito per il quale si rincorrono periodicamente voci circa un suo trasloco in Formula 1. La McLaren starebbe valutando l'ipotesi Felix Rosenqvist, che in Formula E ci era già stato e ha pure già vinto. Lucas Di Grassi (37 anni) sembrerebbe intenzionato a liberare l'abitacolo per assumere incarichi diversi: significa che Maserati e Venturi, prossimi partner nel circuito elettrico, dovrebbero cercarsi un altro pilota da affianca a Edoardo Mortara. La situazione sembra essere chiara solo in casa Jaguar, che continuerà ad affidare le proprie monoposto a Mitch Evans e Sam Bird.