Toyota all'attacco in Finlandia: guida Tanak, 3 Yaris ai primi 4 posti

JYVÄSKYLÄ – Assedio al podio. Grazie ad una prodigiosa rimonta di Esapekka Lappi, il vincitore della gara della passata stagione, Toyota ha ancora la possibilità di piazzare tre macchine ai primi tre posti. Ott Tänak è sempre più solo al comando del Rally di Finlandia avendo portato il suo vantaggio su Mads Ostberg (Citreon C3) a 39 secondi. Con meno di 46 chilometri da percorrere (4 stage) l'estone può veramente “amministrare” la gara per aggiudicarsi la seconda tappa stagionale del Wrc dopo il successo in Argentina.

Il norvegese del Doppio Chevron sente il fiato sul collo di Jari Matti Latvala con la seconda Toyota Yaris: il finnico ha ridotto il suo distacco a meno di 5 secondi e mezzo. E, appunto, dalle retrovie (venerdì sera era ottavo) è rispuntato Lappi, che viaggia in quarta posizione ad una quarantina di secondi dallo stesso Ostberg. Il ritorno del finlandese è costata la quarta piazza a Hayden Paddon, il migliore dei piloti della scuderia coreana: con la Hyundai i20 coupé e con qualche problema agli pneumatici, il pilota neozelandese è stato sorpassato da Lappi nella penultima speciale di giornata. Il suo ritardo è inferiore alla decina di secondi, ma la progressione del rivale non è da sottovalutare: sabato gli ha rosicchiato 25 secondi.

La gara delle Ford Fiesta comincia con la sesta posizione di Teemu Suninen, che è il terzo finlandese fra i primi sei. La sua è la prima delle tre auto dell'Ovale Blu: alle sue spalle ci sono i compagni di squadra Sébastien Ogier, che gli rende 22 secondi, ed Elfyn Evans, che insegue il campione del mondo in carica ad una decina di secondi. Craig Breen, con la seconda Citroen C3 competitiva (Khalid Al-Qassimi non è mai stato veramente in gara: è 39°), è nono a poco meno di 2 minuti e 57 secondi, mentre il leader della classifica individuale provvisoria Thierry Neuville è staccato di quasi un minuto e mezzo da Ogier, che in questo momento gli sfilerebbe 5 lunghezze. Domenica le quattro cronometrate conclusive, incluso il power stage che vale 5 punti.