Toyota celebra i 40 anni di partecipazione alla 24 Ore di Le Mans con livrea speciale

Toyota celebra i suoi 40 anni alla 24 Ore di Le Mans con due livree speciali per le due GR010 Hybrid che saranno in gara nell'edizione 2025, in programma il 14 e 15 giugno. Nello specifico, la hypercar numero 7 di Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries sfoggerà una livrea rossa e bianca ispirata alla TS020 che ha partecipato alla corsa di durata nel 1998 e nel 1999. Con i colori rosso e bianco richiamerà quella che per gli appassionati è la GT-One protagonista nella prima edizione del videogioco Gran Turismo.

La vettura numero 8, invece, guidata da Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa ha una colorazione in nero opaco che rappresenta il presente. Su entrambe le GR010 HYBRID ci sarà anche un nuovo logo che celebra il 40° anniversario del debutto di Toyota a Le Mans. Dal 1985, Toyota ha preso parte a 26 edizioni della 24 Ore di Le Mans, ottenendo cinque vittorie, 18 podi ed otto pole position. Quest'anno mira a tornare in vetta alla corsa di durata più prestigiosa al mondo.