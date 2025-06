Toyota, debutta a Le Mans la GR LH2 Racing Concept. L'hypercar alimentata a idrogeno liquido esposta all'H2 Village

Il prototipo da corsa Toyota GR LH2 Racing Concept, alimentato ad idrogeno liquido, ha debuttato nell'H2 Village, presso il circuito de la Sarthe, in concomitanza con la 24 Ore di Le Mans 2025, allo scopo di promuovere lo sviluppo della tecnologia dell'idrogeno negli sport motoristici. La vettura si basa sulla Hypercar GR010 HYBRID che partecipa al campionato mondiale endurance, il Wec, e segna un'altra tappa per la costruzione di auto ad idrogeno da competizione da parte della casa giapponese.

Toyota, infatti, ha realizzato la Corolla alimentata ad idrogeno gassoso nel 2021, che ha corso in Giappone, prima di passare all'idrogeno liquido nel 2023, anno nel quale la stessa Corolla con questa alimentazione completò un giro dimostrativo sul tracciato della 24 Ore di Le Mans. Sempre nell'edizione del 2023 della maratona automobilistica più famosa al mondo, a Le Mans, la GR H2 Racing Concept ha anticipato un possibile sviluppo per le hypercar del Wec. Ma Toyota ha lavorato anche in ambito rally con la Yaris GR H2 che, nel 2022, ha completato giri dimostrativi al Rally di Ypres. Da allora, lo sviluppo di questa tecnologia da parte del brand ha portato alla GR LH2 Racing Concept alimentata a idrogeno liquido e destinata a futuri test in pista, per continuare l'evoluzione di queste sportive sostenibili.