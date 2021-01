Toyota domina il Rallye Monte Carlo, podio virtuale con Ogier, Evans e Rovanperä. La quarta Yaris è sesta

MONACO – A poco meno di 55 chilometri dalla fine, il Rallye Monte Carlo è un monologo Toyota, che ha quattro macchine fra le prime sei. Sèbastien Ogier si è installato al comando della classifica provvisoria scavalcando Elfyn Evans. Kalle Rovanperä completa il podio con la terza Yaris del Wrc. Quelli che sono cambiati dopo le tre cronometrate di sabato mattina sono i distacchi.

Nel senso che il campione del mondo in carica ha recuperato i 7 secondi che aveva dal britannico, che adesso viaggia a 13'' dalla vetta. Il giovane finnico ha lasciato per strada ancora qualche secondo e adesso è lontano 56,8'' dal primo. La posizione guadagnata in classifica è legata al ritiro di giornata di Ott Tänak (Hyundai i20 coupé). In testa dopo i primi due stage, l'estone è poi scivolato in graduatoria ieri e questa mattina ha subito una doppia foratura che lo ha costretto a fermarsi. Compare al 15° posto in classifica a 11:36.7 da Ogier.

Il costruttore coreano dovrà limitare i danni con Thierry Neuville, salito al quarto posto ed a soli 7 secondi dalla Yaris di Rovanperä sulle cui spalle grava la penalità di 10 secondi subita ieri che potrebbe perfino costargli il podio, e con Dani Sordo. Lo spagnolo è risalito di una piazza, ma solo per via dell'uscita di scena di Tänak: il suo ritardo nei confronti di Ogier supera ormai i due minuti e undici secondi.

La Top 10 è completata da Katsuta Takamoto (sesto a quasi quattro minuti e mezzo) che è riuscito a superare Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia), settimo e primo del Rally2. Poi la prima Ford Fiesta Wrc, quella pilotata da Gus Greensmith, ottavo a 5:43.4 da Ogier. Adrein Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) è nono, mentre Eric Camilli (Citroen C3 Rally2) è decimo. Pierre-Louis Lubet (Hyundai i20 coupé Wrc) è 18°: ha dato segni di vita nel secondo stage di sabato: secondo dietro Neuville e davanti a Sordo.