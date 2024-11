Toyota e Vincenzo Nibali al Monza Rally Show. Ex campione di ciclismo correrà su GR Yaris

Toyota scende in pista con Vincenzo Nibali e VisitMalta in occasione del Monza Rally Show che si terrà dal 6 all'8 dicembre 2024. L'ente di promozione turistica dell'arcipelago maltese supporterà infatti il campione ciclistico vincitore di quattro Grand Tour e di tre Classiche, che si cimenterà per la prima volta alla guida di una GR Yaris R1T4x4 nel team Toyota Gazoo Racing Italy. «Nella mia carriera da ciclista - ha commentato Nibali - ho affrontato numerose sfide che hanno sempre alimentato la voglia di migliorarmi. Ora si apre per me una nuova avventura nel mondo delle quattro ruote, grazie a Toyota Gazoo Racing Italia. È una 'prima volta' che mi emoziona e mi stimola, proprio come accadeva quando correvo» VisitMalta da anni accompagna importanti sponsorizzazioni sportive, come quella con il Team ciclistico Polti-Kometa, e in partnership di grande visibilità, come con il Giro d'Italia.

«L'operazione con Nibali e Toyota - ha commentato Carlo Micallef, Ceo di Malta Tourism Authority - nasce dalla volontà di rafforzare l'impegno di VisitMalta nella promozione di azioni che riescano a combinare sia sport e turismo». La nuova esperienza di Vincenzo Nibali avrà per protagonista una Toyota GR Yaris in versione Cup. «Per noi del TGR Italy - ha commentato Tobia Cavallini, team principal Toyota Gazoo Racing Italy - è una grande soddisfazione essere parte integrante di un progetto così importante. Portare al debutto nei rally un super campione come Vincenzo Nibali sarà veramente entusiasmante e farlo grazie ad un partner d'eccellenza come VisitMalta ci riempie ulteriormente d'orgoglio».