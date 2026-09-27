Toyota fornirà il proprio motore V6 3.5 ad idrogeno liquido per il prototipo H24EVO dell’ACO

L’idrogeno nelle competizioni fa un altro passo avanti: la H24EVO, il prototipo al quale sta lavorando l’Automobile Club de l’Ouest nell’ambito del progetto H24Project, monterà il motore sviluppato da Toyota. L’annuncio è stato dato alla vigilia della 6 Ore del Fuji, gara del WEC che si svolge sull’omonimo circuito giapponese, di proprietà proprio del costruttore giapponese.

Il propulsore Toyota è, come è noto, derivato dal V6 3.5 biturbo utilizzato sulla TR010 impegnata del campionato mondiale di durata ed è stato già installato sul prototipo, sceso in pista in occasione dell’ultima edizione della 24 Ore di Le Mans insieme ad altri prototipi dotati di tipologia analoga di alimentazione. La sua particolarità è di utilizzare idrogeno liquido come combustibile.

Il V6 eroga ben 650 kW, ovvero quasi 900 cv, ben oltre i 520 kW (circa 700 cv) garantiti del motore della TR010 che, come da regolamento, deve funzionare con carburante sostenibili, ovvero di origine bio o sintetica e capace di garantire un bilancio netto nulla per le emissioni di CO2. Il progetto dell’ACO aveva come obiettivo le prestazioni di una LMGT3, dunque è andato oltre le aspettative.

La H24EVO non potrà raggiungere forse le prestazioni di una Hypercar LMH o LMDh, a causa soprattutto delle masse aggiuntive necessarie, ma gli esperti ritengono che possa battagliare ad armi pari con i prototipi che corrono nella European Le Mans Series (ELMS) ovvero le LMP2 che partecipano anche alla 24 Ore di Le Mans è a tutti i campionati analoghi che ci sono nel mondo.

Ci sono 5 costruttori che stanno attivamente lavorando con la FIA ad un regolamento tecnico per la defizione di una categoria di vetture da competizione alimentate ad idrogeno per le gare di durata. Tra queste, ci sono sicuramente Toyota e Renault Alpine che hanno anche presentato più prototipi. La loro introduzione effettiva nelle gare è stato rinviata più volte, ma l’evoluzione non si è mai fermata e l'obiettivo sembra sempre più vicino.