Toyota Gazoo, passato, presente e futuro alla 24 Ore Le Mans. Una livrea celebrativa per i 40 anni di partecipazione

In occasione della 93a edizione della 24 Ore di Le Mans, che si terrà il 14 e 15 giugno sul Circuit de la Sarthe, Toyota Gazoo Racing - oltre a essere rappresentata attraverso le livree esclusive delle auto del team in gara - offrirà agli appassionati il tema di 40 anni di storia e di successi di Toyota a Le Mans. Al Villaggio Costruttori all'interno del circuito, saranno presenti la Toyota 85C che ha gareggiato in occasione della prima discesa in pista dell'azienda sul celebre circuito de La Sarthe nel 1985, e la prima auto da corsa elettrificata di Toyota a Le Mans, la TS030 Hybrid. Sono esposte sempre al Villaggio Costruttori a fianco della prima vincitrice a Le Mans, la TS050 Hybrid mentre nella nuova area Karting Fan Zone è presente una Lexus LFA vista alla 24 Ore del Nürburgring del 2014.

Altre presenze dei 'bolidi' Toyota al Museo della 24 Ore di Le Mans con una TS020 del 1998 conosciuta in Europa come GT-One, oltre ad un'altra TS050 Hybrid del 2020 ed alla 94C-V, seconda classificata nel 1994. Altre importante motivo d'interesse all'ACO H2 Village dove i riflettori sono puntati sullo sviluppo della tecnologia a idrogeno da parte di Toyota. Questa soluzione - sottolinea l'aziedna - può dare un decisivo contributo all'accelerazione di un futuro a zero emissioni di carbonio sia per per la mobilità che per gli sport motoristici. Tra le presenze, una Toyta Mirai, con alimentazione a zero emissioni di CO2, ma anche una cargo bike che utilizza cartucce portatili di idrogeno e il bus a celle a combustibile Moving . In particolare questo bus a celle a combustibile viene utilizzato nella settimana di Le Mans dal team Toyota Gazoo Racing per vari appuntamenti, tra cui le verifiche tecniche dove vengono controllate tutte le auto da corsa e vengono registrati i piloti.