Toyota Gazoo Racing Italy, rinnova l’impegno nel Campionato Italiano Assoluto Rally. E c'è anche il monomarca dedicato alla GR Yaris

Toyota Motor Italia conferma la propria programmazione sportiva per la stagione 2026 attraverso il team ufficiale Toyota Gazoo Racing Italy, rinnovando l’impegno nel Campionato Italiano Assoluto Rally e consolidando la presenza del marchio nel massimo contesto rallistico nazionale. Per la stagione 2026, Toyota Gazoo Racing Italy schiererà tre vetture ufficiali nel corso di tutte le tappe del campionato: due GR Yaris Rally2 e una GR Yaris R1T 4x4, tutte equipaggiate con fornitura ufficiale Pirelli. La line-up 2026 riflette un equilibrio tra esperienza, crescita e prospettiva. Sulla prima GR Yaris Rally2 sarà impegnato Simone Campedelli, affiancato da Tania Canton, con l’obiettivo di competere nella classifica assoluta del Campionato Italiano Assoluto Rally.

Campedelli rappresenta un punto di riferimento per il progetto sportivo grazie alla sua esperienza e alla conoscenza approfondita del contesto tricolore. Sulla seconda GR Yaris Rally2 debutterà nel programma ufficiale Benjamin Boulenc, vincitore della GR Yaris Rally Cup 2025, affiancato dalla copilota Chloé Barozzi. L’equipaggio prenderà parte sia alla classifica assoluta sia al Campionato Italiano Rally Promozione, riservato ai piloti che negli ultimi tre anni non hanno conquistato almeno un titolo assoluto o "Promozione", proseguendo il percorso di crescita sportiva avviato all’interno del monomarca Toyota. Completa la formazione la GR Yaris R1T 4x4 affidata a Maira Zanotti, affiancata da Flavio Zanella, impegnata nella Coppa ACI Sport femminile dove troverà come avversaria Sara Carra con una Skoda Rally. La partecipazione di Zanotti conferma l’attenzione di Toyota Gazoo Racing Italy verso la valorizzazione dei giovani talenti e la promozione di una cultura sportiva inclusiva.

Da notare che tutti e tre gli equipaggi hanno carattere misto.



Oltre alla partecipazione al CIAR, Toyota conferma il campionato monomarca GR Yaris Rally Cup, la competizione giunta alla sua sesta edizione, dedicata alla GR Yaris con omologazione R1T 4x4 con la finalità di promuovere lo sviluppo di giovani talenti del panorama rallystico nazionale per promuoverne la crescita e il passaggio alle categorie superiori.