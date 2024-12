Toyota Gazoo Racing, una stagione da incorniciare. La Fia celebra i tre titoli costruttori nel 2024

Una stagione da incorniciare per Toyota Gazoo Racing che durante la cerimonia organizzata FIA Awards di Kigali (in Ruanda), conquista tutti e tre i titoli del mondo costruttori (dei sei presentati) in cui era in gara: WRC, WEC e W2RC. Un risultato, quello del team giapponese, che sottolinea il suo impegno a realizzare auto all'avanguardia grazie alle sperimentazioni tecnologie svolte durante le competizioni. Infatti, il successo nel WRC e nel WEC è stato raggiunto con l'energia ibrida e il biocarburante sostenibile al 100%, mentre il titolo W2RC è stato alimentato da una nuova miscela di carburanti del partner Repsol che contiene il 70% di componenti rinnovabili.

Nel WRC la stagione si è decisa nell'ultimo appuntamento stagionale, in Giappone, con una doppietta Toyota che, grazie a questo risultato vince il quarto titolo costruttori consecutivo, l'ottavo della storia. Ricordiamo che durante la stagione, la Toyota Yaris Rally1 Hybrid ha conquistato otto dei tredici appuntamenti in programma.

Vittoria del titolo costruttori all'ultimo anche nel WEC, dove il team Toyota Gazoo Racing ha vinto per la sesta volta consecutiva in questa categoria, la settima in totale, grazie alle tre vittorie della GR010 Hybrid in otto gare di durata, nonché al secondo posto nella 24 Ore di Le Mans. Completando una tripletta di trofei costruttori FIA nel 2024, il team Toyota Gazoo Racing nel W2RC ha mantenuto il suo record vincendo il titolo costruttori per la terza volta, con la GR DKR Hilux Evo.