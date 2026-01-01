Toyota, il team Gazoo Racing W2RC punta alla conquista della Dakar 2026. In gara con tre Hilux più potenti e affidabili

Il team Toyota Gazoo Racing W2RC rinnova la sfida alla Dakar 2026, in programma dal 3 al 17 gennaio in Arabia Saudita, con l'obiettivo di vincere un'altra edizione della massacrante gara automobilistica dopo i trionfi del 2019, 2022 e 2023. Vittorie a cui ha contribuito la competitività della Toyota Hilux, che adesso condivide l'aspetto con la nona generazione del modello, sfrutta un nuovo telaio tubolare, che le consente di avere una maggiore rigidità torsionale e minor peso, e si avvale di nuovo cambio più robusto.

I tre esemplari della sua nuova e più potente DKR GR Hilux saranno affidati agli equipaggi composti, rispettivamente, da Henk Lategan e Brett Cummings; da Seth Quintero e Andrew Short; e da Toby Price ed Armand Monleón. Auto ed equipaggi dovranno affrontare una competizione che coprirà circa 8.000 chilometri totali, di cui quasi 5.000 chilometri di prove cronometrate che si svolgeranno tra dune, sentieri rocciosi e valichi montani.