Toyota porta l’adrenalina dei rally nel cuore di Roma, l’evento presso il Gazoo Garage di Zerocento

ROMA – Traversi, velocità e adrenalina, senza trascurare l’inconfondibile rombo dei motori. La Città Eterna si prepara ad accogliere tutta l’energia del Toyota Gazoo Racing Italy, il team ufficiale del marchio nipponico, che ha deciso di portare il fascino del rally fuori dai campi di gara e dentro le città italiane. Dopo l’esordio a Firenze il tour, che attraverserà l’intera penisola con otto appuntamenti complessivi, arriva infatti nella Capitale il 18 settembre, alle ore 17, presso il concessionario Zerocento in viale dell’Arte 20, trasformato per l’occasione in un vero e proprio Gazoo Garage.

Sarà un pomeriggio all’insegna dell’adrenalina e della passione per i motori, con la possibilità per fan e appassionati di incontrare i protagonisti del TGRI e vivere da vicino il mondo delle competizioni Toyota. A Roma saranno presenti i piloti Thomas Paperini e Fabio Andolfi, due volti ormai riconosciuti nel panorama rallystico nazionale, pronti a raccontare la loro esperienza in gara e a condividere con il pubblico le emozioni vissute nel Campionato Italiano Assoluto Rally. I visitatori avranno, inoltre, anche l’occasione di provare le versioni speciali della GR Yaris, tra cui le edizioni limitate Rovanperä, Ogier e la TGR Italy, con veri test drive sulle strade della città.

L’evento romano sarà l’occasione perfetta per immergersi completamente nel mondo della specialità del traverso. Si potranno osservare da vicino sia la GR Yaris, che anima il trofeo monomarca GR Yaris Rally Cup, che la più potente GR Yaris Rally2. Vettura, quest’ultima, che oltre ad essere protagonista delle serie nazionali e del Campionato Europeo Rally, lo scorso weekend ha consentito ad Oliver Solberg di laurearsi campione del mondo nel WRC2. Ci sarà, inoltre, anche la possibilità di sedersi al lato del pilota e provare tutta l’ebrezza e l’adrenalina di rivestire il ruolo del navigatore.

Nato ufficialmente nel 2021 con il lancio della GR Yaris Rally Cup, il Toyota Gazoo Racing Italy in pochi anni è già diventato un punto di riferimento nel motorsport tricolore. Oggi, oltre a gestire il trofeo monomarca dedicato alla GR Yaris rivolto soprattutto alla crescita di giovani talenti, il team partecipa con successo al CIAR nella categoria Rally2. È proprio questa doppia anima, tra ricerca di nuovi talenti e gare spettacolari vissute ai massimi livelli, a rendere unica la filosofia del TGRI e a spiegare perché Toyota abbia deciso di organizzare la GR Experience.

Con questa iniziativa, la Casa giapponese porta i suoi piloti, le sue vetture e le emozioni delle gare direttamente nei concessionari Gazoo Garage, spazi dedicati alla gamma sportiva GR, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico in contesti meno distanti e più accessibili rispetto ai rally veri e propri. Se infatti sui campi di gara le occasioni di contatto con team e piloti sono rare e fugaci, eventi come quello di Roma permettono un incontro più ravvicinato in cui l’appassionato può toccare con mano le vetture impegnate solitamente a sfrecciare nelle Prove Speciali.

La tappa fiorentina di giugno ha già dimostrato la forza di questa formula, richiamando non soltanto clienti Toyota ma un pubblico eterogeneo di appassionati di auto sportive, attratti dal carisma di una gamma che negli ultimi anni ha saputo coniugare tradizione e innovazione. Ora tocca a Roma raccogliere il testimone e diventare teatro di una giornata in grado di unire emozioni, passioni e motori, trasformando la concessionaria in un vero e proprio Service Park degno di una tappa di rally.