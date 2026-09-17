Toyota porta l'idrogeno alla Dakar 2027 con Dkr GR FC Hilux. Gazoo Racing parteciperà nella categoria Future Mission 1000

La squadra Gazoo Racing ha annunciato che porterà per la prima volta la tecnologia a celle a combustibile alla Dakar, con il Dkr GR FC Hilux che parteciperà all'edizione 2027 nella categoria Future Mission 1000, dedicata ai veicoli sperimentali, in programma in Arabia Saudita dal 1° al 15 gennaio, con l'obiettivo di verificare sul campo prestazioni, affidabilità e sicurezza delle soluzioni a idrogeno nel motorsport.

Sviluppato presso il centro europeo di ricerca e sviluppo Toyota vicino a Bruxelles, il prototipo deriva dal Dkr GR Hilux impiegato nelle precedenti Dakar e integra il sistema Toyota a celle a combustibile. Durante la marcia il veicolo non produce CO₂ allo scarico e ha l'acqua come unica emissione durante le 13 tappe, ovvero circa 1.000 chilometri complessivi.

Al progetto partecipano come partner ufficiali Jameel Motorsport, Denso, Toyo Tires e IAV, che affiancheranno Toyota con competenze e tecnologie nei rispettivi settori. L'assemblaggio finale del Dkr GR FC Hilux è in corso in Europa, mentre nelle prossime fasi il veicolo sarà sottoposto a un programma di test in preparazione della Dakar. Per il team Gazoo Racing, la partecipazione alla Future Mission 1000 rientra nel percorso di sviluppo di tecnologie a basse emissioni attraverso il motorsport, utilizzando l'esperienza maturata in gara per far evolvere le future soluzioni di mobilità per le prossime auto di serie del marchio giapponese.