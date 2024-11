Toyota si rinforza in vista del mondiale rally 2025. Rovanperä torna a tempo pieno, esordio per il campione WRC2 Sami Pajari

PER MARCA

Il team Toyota Gazoo Racing impegnato nel mondiale rally ha rinforzato la formazione per la stagione 2025 del Fia World Rally Championship, per riprendersi il mondiale piloti che quest'anno è andato alla Hyundai con l'equipaggio composto dal Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe. Per quattro anni al vertice del mondiale costruttori, Toyota nel 2025 correrà con quattro o cinque GR Yaris Rally1 che si presenteranno ad ogni appuntamento. Alla formazione si unirà Sami Pajari, che ha trionfato nel WRC2 con la Yaris Rally2 nel 2024, mentre l'equipaggio che trionfato nel 2023, quello composto da Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen, tornerà a correre a tempo pieno.

Confermati anche Elfyn Evans ed il suo copilota Scott Martin, e la coppia Takamoto Katsuta e Aaron Johnston. L'otto volte campione del mondo Sébastien Ogier ed il copilota Vincent Landais, invece, continueranno a prendere parte al mondiale solo in alcuni appuntamenti. Il ruolo di team principal continuerà ad essere ricoperto da Jari-Matti Latvala con Juha Kankkunen che assumerà il ruolo di vice mettendo al servizio della squadra la sua grande esperienza.